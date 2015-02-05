CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Agosto 2017

A LAS 23.45 UN GALLO PARA ESCULAPIO

Hoy 23:36 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 LIBERTAD DE OPINION

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

15.30 ELIF

16.45 MAR DE AMORES

18.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 JOSÙE Y LA TIERRA

PROMETIDA

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.35 SORTEO DE TOMBOLA

NOCTURNA

23.00 EL SULTÀN

23.45 UN GALLO PARA ESCULAPIO

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 CONCEBIDO PARA MATAR

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ARABESC

19.00 PUNTO LÍMITE

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

21.30 NOTICIERO 7 (R)

SEGUNDA EDICIÓN

22.30 OTRA CANCHA

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD

PELÍCULAS

CINEMAX

08.00 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA

LEYENDA DEL SANTUARIO

09.52 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO

12.11 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

12.25 LA PRINCESA Y EL SAPO

14.22 RICKY RICÓN

16.18 VACAS VAQUERAS

17.49 MONSTERS, INC.

19.42 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO

22.00 CUERNOS

TCM

07.12 CASADOS CON HIJOS

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF

09.46 LA PANTERA ROSA

10.04 BATMAN

12.21 KARATE KID

14.42 JACK FROST

16.37 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL

RETORNO DEL REY

20.10 CASADOS CON HIJOS

20.35 LA NIÑERA

21.00 JÓVENES BRUJAS

22.53 SALA DE ESPERA AL INFIERNO

TNT

07.22 LOS ANGELES DE CHARLIE

09.08 MONSTERS UNIVERSITY

11.03 QUÉ ESPERAR CUANDO ESTÁS

ESPERANDO

13.08 UN JUEGO VS. EL DESTINO

15.38 LA EXTRAÑA VIDA DE TIMOTHY GREEN

17.39 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL

INVIERNO

20.18 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

22.00 DESPUÉS DE LA TIERRA

23.59 LA COSA MÁS DULCE

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,

INSTINTOS MATERNALES

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, CARGA

PATRIMONIAL

11.00 HOUSE M.D., MEDIO LELO

12.00 HOUSE M.D., CONFIDENCIAL

13.00 GRIMM, UNA DISFUNCIÓN REPTILIANA

14.10 LA TELARAÑA DE CHARLOTTE

16.00 HOUSE M.D., POSICIÓN FETAL

17.00 HOUSE M.D., TRANSMISIÓN AÉREA

18.00 GRIMM, FUGITIVO

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,

BÚSQUEDA TRISTE

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,

ESTÁNDAR DE DEPRAVACIÓN

21.00 GRIMM, MAGIA DE SANGRE

22.00 GRIMM, DONDE VIVÍAN LOS

MONSTRUOS

23.00 DRÁCULA. LA HISTORIA JAMÁS

CONTADA

24.45 GRIMM, DONDE VIVÍAN LOS

MONSTRUOS

STUDIO UNIVERSAL

09.35 ¿ES O NO ES?

11.30 FUN SIZE. UN PEQUEÑO GRAN

PROBLEMA

13.25 FULLSCREEN

13.55 NITRO CIRCUS. LA PELÍCULA

15.50 MAYOR PROBLEMA

17.50 LOS TOP FIVE

20.00 PAUL

22.15 ARMA FATAL


A DÓNDE IR

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+JUEVES 31 DE AGOSTO, A LAS

22.30, NOCHE DE FOLCLORE CON

“QUINTA COPLA”.

+VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE, A LAS

22.30, ROCK NACIONAL RETRO CON

“LA MERSA”

+SÁBADO 2, A LAS 20, CONCIERTO DE

LA ORQUESTA CLAVE DE SOL, CON LA

DIRECCIÓN DE MARCELO RAIMUNDI.

+SÁBADO 2, A LAS 23, CIELO

DUARTE JUNTO AL TRÍO TANGO,

INTEGRADO POR ÁNGEL

VILLARREAL, MIGUEL STATELLO Y

CARLOS GONZÁLEZ. INVITADOS,

MARIO “CACHO” DUVAL Y DAMIÁN

MARTÍNEZ.

COMPLEJO KALÚ

(AUTOP. JUAN PERÓN)

EL 1º DE SEPTIEMBRE, A LAS 22,

SE REALIZARÁ LA PEÑA CHAYERA

CON LAS ACTUACIONES DE SERGIO

GALLEGUILLO, “DIABLEROS

JUJEÑOS”, ENRIQUE MARQUETTI,

“LA BRASITA DE MI CHALA”, “DEL

ESTERO”, ANDREA BUSTAMANTE,

FERNANDO BRANDÁN Y “KALAMA”.

BAYSAI

(AUTOP. SANTIAGO-BANDA)

+SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE,

FIESTA RETRO, EN UN AMBIENTE

RENOVADO. CON EL DJ COLO.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE, DE 23,

A LAS 2 DE LA MAÑANA, CONCIERTO

EXCLUSIVO DE “JÓVENES

PORDIOSEROS”.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

+SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE, A

LAS 19, SE PRESENTARÁN LOS

YOUTUBERS PABLO Y BÁRBARA.

LAS ENTRADAS YA ESTÁN EN VENTA

EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO Y A

TRAVÉS DE AUTOENTRADA.

+DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS

22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ

SU DISCO “UNA VUELTA MÁS”.

CINES

SUNSTAR

LAS AVENTURAS DEL

CAPITÁN CALZONCILLOS

(3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY -16:30 (Cast)

LAS AVENTURAS DEL

CAPITÁN CALZONCILLOS

(2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY -16:00 (Cast)

EL PLANETA DE LOS

SIMIOS: GUERRA (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY -18:30 (Cast) 21:20 (Subt)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY - 17:00 (Cast)

VALERIAN Y LA CIUDAD DE

LOS MIL PLANETAS (2D):

AVENTURA, (ATP)

HOY - 16:30 (Cast)

VALERIAN Y LA CIUDAD DE

LOS MIL PLANETAS (3D):

AVENTURA, (ATP)

HOY - 19:10 (Cast) 22:00 (Subt)

LA TORRE OSCURA (2D):

AVENTURA (+ 13 años)

HOY - 14:10 (Cast) 16:15 (Cast) 18:20

(Cast) 20:30 (Subt) 22:35 (Subt)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY - 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

LA CORDILLERA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - 18:00 (Cast) 20:20 (Subt)

20:40 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

VALERIAN Y LA CIUDAD DE

LOS MIL PLANETAS. ATP. 2D

17:30. 3D 19:50

LA TORRE OSCURA APTA 13.

2D 18:20- 23:00

LA CORDILLERA APTA 13 2D

20:40 (TODOS LOS DÍAS)

EMOJI. ATP

2D 20:20 (TODOS LOS DÍAS)

3D 17:50 (TODOS LOS DIAS)

EL FÚTBOL O YO ATP

2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

EL PLANETA DE LOS

SIMIOS: LA GUERRA Apta 13

2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

 
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