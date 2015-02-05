CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Agosto 2017
A LAS 23.45 UN GALLO PARA ESCULAPIO
Por El Liberal
Hoy 23:36 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINION
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
15.30 ELIF
16.45 MAR DE AMORES
18.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 JOSÙE Y LA TIERRA
PROMETIDA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.35 SORTEO DE TOMBOLA
NOCTURNA
23.00 EL SULTÀN
23.45 UN GALLO PARA ESCULAPIO
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 CONCEBIDO PARA MATAR
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ARABESC
19.00 PUNTO LÍMITE
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
21.30 NOTICIERO 7 (R)
SEGUNDA EDICIÓN
22.30 OTRA CANCHA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
PELÍCULAS
CINEMAX
08.00 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA
LEYENDA DEL SANTUARIO
09.52 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO
12.11 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
12.25 LA PRINCESA Y EL SAPO
14.22 RICKY RICÓN
16.18 VACAS VAQUERAS
17.49 MONSTERS, INC.
19.42 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO
22.00 CUERNOS
TCM
07.12 CASADOS CON HIJOS
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF
09.46 LA PANTERA ROSA
10.04 BATMAN
12.21 KARATE KID
14.42 JACK FROST
16.37 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL
RETORNO DEL REY
20.10 CASADOS CON HIJOS
20.35 LA NIÑERA
21.00 JÓVENES BRUJAS
22.53 SALA DE ESPERA AL INFIERNO
TNT
07.22 LOS ANGELES DE CHARLIE
09.08 MONSTERS UNIVERSITY
11.03 QUÉ ESPERAR CUANDO ESTÁS
ESPERANDO
13.08 UN JUEGO VS. EL DESTINO
15.38 LA EXTRAÑA VIDA DE TIMOTHY GREEN
17.39 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL
INVIERNO
20.18 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
22.00 DESPUÉS DE LA TIERRA
23.59 LA COSA MÁS DULCE
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,
INSTINTOS MATERNALES
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, CARGA
PATRIMONIAL
11.00 HOUSE M.D., MEDIO LELO
12.00 HOUSE M.D., CONFIDENCIAL
13.00 GRIMM, UNA DISFUNCIÓN REPTILIANA
14.10 LA TELARAÑA DE CHARLOTTE
16.00 HOUSE M.D., POSICIÓN FETAL
17.00 HOUSE M.D., TRANSMISIÓN AÉREA
18.00 GRIMM, FUGITIVO
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,
BÚSQUEDA TRISTE
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,
ESTÁNDAR DE DEPRAVACIÓN
21.00 GRIMM, MAGIA DE SANGRE
22.00 GRIMM, DONDE VIVÍAN LOS
MONSTRUOS
23.00 DRÁCULA. LA HISTORIA JAMÁS
CONTADA
24.45 GRIMM, DONDE VIVÍAN LOS
MONSTRUOS
STUDIO UNIVERSAL
09.35 ¿ES O NO ES?
11.30 FUN SIZE. UN PEQUEÑO GRAN
PROBLEMA
13.25 FULLSCREEN
13.55 NITRO CIRCUS. LA PELÍCULA
15.50 MAYOR PROBLEMA
17.50 LOS TOP FIVE
20.00 PAUL
22.15 ARMA FATAL
A DÓNDE IR
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+JUEVES 31 DE AGOSTO, A LAS
22.30, NOCHE DE FOLCLORE CON
“QUINTA COPLA”.
+VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE, A LAS
22.30, ROCK NACIONAL RETRO CON
“LA MERSA”
+SÁBADO 2, A LAS 20, CONCIERTO DE
LA ORQUESTA CLAVE DE SOL, CON LA
DIRECCIÓN DE MARCELO RAIMUNDI.
+SÁBADO 2, A LAS 23, CIELO
DUARTE JUNTO AL TRÍO TANGO,
INTEGRADO POR ÁNGEL
VILLARREAL, MIGUEL STATELLO Y
CARLOS GONZÁLEZ. INVITADOS,
MARIO “CACHO” DUVAL Y DAMIÁN
MARTÍNEZ.
COMPLEJO KALÚ
(AUTOP. JUAN PERÓN)
EL 1º DE SEPTIEMBRE, A LAS 22,
SE REALIZARÁ LA PEÑA CHAYERA
CON LAS ACTUACIONES DE SERGIO
GALLEGUILLO, “DIABLEROS
JUJEÑOS”, ENRIQUE MARQUETTI,
“LA BRASITA DE MI CHALA”, “DEL
ESTERO”, ANDREA BUSTAMANTE,
FERNANDO BRANDÁN Y “KALAMA”.
BAYSAI
(AUTOP. SANTIAGO-BANDA)
+SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE,
FIESTA RETRO, EN UN AMBIENTE
RENOVADO. CON EL DJ COLO.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE, DE 23,
A LAS 2 DE LA MAÑANA, CONCIERTO
EXCLUSIVO DE “JÓVENES
PORDIOSEROS”.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
+SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE, A
LAS 19, SE PRESENTARÁN LOS
YOUTUBERS PABLO Y BÁRBARA.
LAS ENTRADAS YA ESTÁN EN VENTA
EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO Y A
TRAVÉS DE AUTOENTRADA.
+DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS
22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ
SU DISCO “UNA VUELTA MÁS”.
CINES
SUNSTAR
LAS AVENTURAS DEL
CAPITÁN CALZONCILLOS
(3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY -16:30 (Cast)
LAS AVENTURAS DEL
CAPITÁN CALZONCILLOS
(2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY -16:00 (Cast)
EL PLANETA DE LOS
SIMIOS: GUERRA (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY -18:30 (Cast) 21:20 (Subt)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY - 17:00 (Cast)
VALERIAN Y LA CIUDAD DE
LOS MIL PLANETAS (2D):
AVENTURA, (ATP)
HOY - 16:30 (Cast)
VALERIAN Y LA CIUDAD DE
LOS MIL PLANETAS (3D):
AVENTURA, (ATP)
HOY - 19:10 (Cast) 22:00 (Subt)
LA TORRE OSCURA (2D):
AVENTURA (+ 13 años)
HOY - 14:10 (Cast) 16:15 (Cast) 18:20
(Cast) 20:30 (Subt) 22:35 (Subt)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP)
HOY - 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
LA CORDILLERA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY - 18:00 (Cast) 20:20 (Subt)
20:40 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
VALERIAN Y LA CIUDAD DE
LOS MIL PLANETAS. ATP. 2D
17:30. 3D 19:50
LA TORRE OSCURA APTA 13.
2D 18:20- 23:00
LA CORDILLERA APTA 13 2D
20:40 (TODOS LOS DÍAS)
EMOJI. ATP
2D 20:20 (TODOS LOS DÍAS)
3D 17:50 (TODOS LOS DIAS)
EL FÚTBOL O YO ATP
2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
EL PLANETA DE LOS
SIMIOS: LA GUERRA Apta 13
2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)