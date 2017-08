Una velada histórica que tendrá todos los condimentos

Fotos PREPARACIÓN. Diego Díaz Gallardo llegará en excelentes condiciones a la velada del próximo viernes 8 septiembre, que se desarrollará en el estadio Ciudad. El santiagueño trabajó a conciencia.

31/08/2017 -

Está todo listo para la histórica velada del próximo viernes 8 de septiembre, en la que el santiagueño Diego Díaz Gallardo defenderá el título mundial de la WBF frente al brasileño Pedro Felipe Santos.

La velada se desarrollará en el estadio Ciudad y la pelea central, pactada a 12 rounds, será televisada por TNT Sport TV para Argentina y resto del mundo.

El comité organizador confirmó que el combate de semifondo estará a cargo de Ariel Moreschi y Fernando Ariel Ruiz, que se medirán a 6 round en la categoría Welter.

La cartelera se completará con los siguientes combates: Sergio Rosales vs. Daniel Sosa (Pluma), Hugo Roldán vs. Fernando Comán (Súper Ligero), Marcos Emilio Villafañes vs. Miguel Ángel Salazar (Gallo), Eduardo Casal vs. Manuel Carraseo (Welter) y Pablo Rojas vs. Rodrigo Gaiza (Welter).

Las entradas tendrán un valor de $ 120, popular; $ 250, platea y $ 350, ring side. Podrán adquirirse en Estación de Servicio OIL Combustible (El Cruce), Estación de Servicio OIL Combustibles (Cear); Anpafa o a través del sitio web: www.au toentrada.com

La organización está a cargo del Estadio Coliseo, Gimnasio Alto Rendimiento, con el auspicio el Gobierno de la provincia de Santiago del Estero y la Municipalidad de la Capital.

Lo recaudado será donado a la Fundación María Graciela Maidana que trabaja para chicos con problemas de cáncer.