Old Lions recibe a ex pumas el sábado

Fotos EVENTO. El encuentro será dividido en varios períodos y con entrada totalmente gratuita.

31/08/2017 -

Diego Cash, Diego Cuesta Silva, Fabio Gómez, Pedro Lanza, todos ex integrantes seleccionado argentino Los Pumas, serán algunos de los nombres que le darán brillo a la jornada de este sábado 2 desde las 16 en las instalaciones de Old Lions Rugby Club, cuando el combinado de Provincias Argentinas Classic (mayores de 40 años) enfrente a Old Lions Classic, en un espectáculo de primer nivel que tendrá entrada libre y gratuita.

Además también será una gran oportunidad de ver en acción a figuras históricas del "León" y del rugby santiagueño, como Alejandro Ávila, Federico Mishima, Carlos Chaud, Miguel Brevetta, Mariano Macchiarola, Juan Manuel Maza, Carlos Cura, Roberto Ferreyra y Luis Alomo, entre otros. Varios de ellos, jugarán un tiempo para Old Lions y otro para el combinado nacional.

Otros nombres de relevancia que visitarán Santiago serán Tristán Molinuevo, Hugo Dande, Ricardo Lefort, Arturo Mimesi y Juan Costa, además de figuras de varias provincias del país.

Giras

Tres jugadores de Old Lions, Alejandro Ávila, Federico Mishima y Mariano Macchiarola ya integraron el combinado de Provincias Argentinas e inclusive Ale y Fede viajaron a España el año pasado. El mes pasado, el equipo jugó en Entre Ríos y la intención es ir presentándose en las diferentes provincias del país.

Esta semana, el Gobierno de la Provincia, a través del secretario de Deportes, profesor Carlos Dapello, entregó un importante subsidio para solventar parte de los costos que demanda traer el espectáculo de primer nivel a la provincia. Para los amantes del rugby, será una oportunidad especial de volver a ver en acción a grandes ídolos de este deporte tanto de la provincia, como de la región y a nivel nacional.

Se invita a los clubes del interior a presenciar este encuentro.