La satisfacción por el "deber cumplido" de la gobernadora

Fotos COMPROMISO. "No voy a dejar de acompañar este proyecto político de gobierno, y la impronta social", reivindicó la mandataria provincial.

02/09/2017 -

Destinataria de conceptos elogiosos por parte de Gerardo Zamora y del vicegobernador José Emilio Neder a lo que es su tarea al frente del Ejecutivo, la gobernadora Claudia de Zamora se confesó emocionada por haber recibido este reconocimiento.

Ante el abordaje periodístico de EL LIBERAL, resaltó que se siente reconfortada, por el "deber cumplido" como gobernadora.

"Estoy muy emocionada porque después de casi cuatro años de gestión que me reconozca así un gran exgobernador que hemos tenido, el Dr. Gerardo Zamora, que será el futuro gobernador, es para mí una inmensa alegría y un inmenso honor para el trabajo que vengo desarrollando".

Claudia de Zamora reafirmó su compromiso con el proyecto de gobierno, aunque le toque en el futuro inmediato trabajar en el Congreso nacional. "Como lo vengo diciendo últimamente, si bien soy candidata a diputada nacional, pero sea el lugar que me toque ocupar, no me voy a desentender y no voy a dejar de acompañar este proyecto político de gobierno, y la impronta social", dijo.

Consultada por EL LIBERAL acerca del desafío que le tocó asumir en 2013, ser candidata a gobernadora, en un momento histórico de la provincia, y el balance que realiza a cuatro años, expresó: "Me siento con la satisfacción del deber cumplido y honrada por este cargo que he ocupado dignamente y gracias a la voluntad y a la confianza de la mayoría del pueblo".

Por otra parte, en rueda de prensa sobre su perfil en el Congreso, adelantó que trabajará "por los intereses de los santiagueños; todas las cosas que nos beneficien voy a acompañar, y las que no, por supuesto que no tendrán mi apoyo".

En tanto, subrayó que se debe "seguir con la impronta de lo social, profundizar y consolidar todo lo social, tal como lo vengo haciendo desde hace casi 4 años", al aludir a la misión que queda para el nuevo gobierno.

"Tenemos que seguir incluyendo a todos los santiagueños que no lo están, para concretar los sueños y esperanza que tiene todo nuestro pueblo", concluyó.