La Anses iniciará el pago a beneficiarios de las Asignaciones Universales y otras prestaciones

Hoy 07:06 -

Fondos disponibles para comedores

La Oficina de Comedores Escolares del Consejo General de Educación informa a los directores de las escuelas que reciben este aporte que, a partir del 4 de septiembre, estarán disponibles los fondos correspondientes a la séptima remesa septiembre 2017, por 20 días para todos los establecimientos que perciben este aporte. Según detallaron desde el organismo, tienen 10 días hábiles para rendir los establecimientos escolares que se encuentren en la ciudad capital, en tanto que 15 días hábiles a las instituciones educativas del interior provincial, a partir de la fecha de depósito, indicaron.

Taller infantil en el CCB

El Centro Cultural del Bicentenario dictará un taller infantil sobre el “Día de la Industria”, el martes 5, jueves 7 y sábado 9 de este mes, de 19 a 20.30, dirigido a niños de 5 a 11 años. En alusión al 2 de septiembre, Día de la Industria Nacional, se llevará a cabo este taller en el que se recordará la primera exportación de mercaderías que salió desde nuestro país con destino a Brasil el 2 de septiembre de 1587, y que llevaba cubrecamas, frazadas y otros tejidos que fueron producidos en Santiago del Estero. Los talleres educativos infantiles del CCB son de entrada libre y gratuita, con cupos limitados. Para más información e inscripciones pueden dirigirse al Centro Cultural del Bicentenario, los días hábiles de 9 a 13, o telefónicamente al 4224858 interno 249 (área de Educación).

Convocan a las Plazas Saludables

Desde mañana continuarán los encuentros de actividad física y controles médicos en las plazas de los barrios en el marco del programa Plazas Saludables, de 15 a 17, impulsado desde el Ministerio de Salud. Los interesados pueden concurrir los martes y jueves al Predio Deportivo Borges, calle 109 Nº 2666 del Bº Borges; Parque Norte del Bº Alberdi; Plaza Sarmiento del Bº Centro; Avda. Yunes y Favaloro del Bº Siglo XX, UPA Nº 5, calle R. Hellman 158, del Bº Autonomía; Plaza El Malambo, entre calles R. de Escalada y G. Matorras del Bº Mariano Moreno Ampliación; plaza Santo Cristo: Libertad y Aguirre del Bº Mosconi; plaza Mishqui Mayu del Bº Mishqui Mayu, La Banda; UPA Nº 4 Mza. 4 Lote 33 Ruta 1 s/n; plaza Smata: María Auxiliadora y Posadas del Bº Smata. Miércoles y viernes: Plaza Absalón Rojas: Avda. Colón y Pedro L. Gallo, del barrio Congreso; Plaza Club Maco, Independencia prolongación; Fórum, Alberdi, Roca y Rivadavia; Plaza Constitución: Avenida 67 entre calle 15 y 17, del Bº Ejército Argentino; Puesto Sanitario El Zanjón; Plaza Borges: Colón entre 9º y 8º Pasaje del Bº Huaico Hondo; Cancha de Fútbol 5, Posta de Yatasto y Tomás Guido del barrio Pacará.

Curso sobre obesidad

El 9 de septiembre, el Complejo Juan Felipe Ibarra será sede del 2º Curso de Obesidad “Una mirada diferente”, que estará a cargo de la Dra. Mónica Katz. Además participará el Prof. Adrián Jiménez. El encuentro se desarrollará de 8 a 14, está destinado a toda la comunidad y otorgará puntaje docente. Por consultas, podrán llamar al 156003721.

Comienzan los pagos de la Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dará inicio esta semana, al pago a todos sus beneficiarios, correspondientes a septiembre. Cobrarán desde mañana los que gocen del beneficio de las Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, Progresar, asignaciones familiares y prestación por Desempleo. Según el cronograma, desde mañana percibirán sus haberes los que tengan AU. Los primeros en cobrar será las personas cuyos documentos finalizan en 0; el miércoles a los que tengan DNI finalizados en 1, el jueves en 2 y el viernes en 3. Los pagos continuarán la próxima semana. Además seguirá el pago los que tengan Pensiones no contributivas. Hoy cobrarán los que poseen DNI terminados en 2 y 3; mañana los DNI finalizados en 4 y 5; el miércoles, los documentos con terminación 6 y 7; y el jueves, los DNI terminados en 8 y 9. Los que poseen haberes por Desempleo cobrarán mañana todas las terminaciones de DNI . Corresponden al Plan 2 y 3. En tanto que el viernes se iniciará el pago a los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los $8234. Lo harán en primera instancia los que tengan DNI terminados en 0. La próxima semana continuará el pago.

Alco invita a su reunión semanal

El grupo Alco San Francisco sigue acompañando a los santiagueños en su lucha contra la obesidad. Es por esta razón que todos los martes se concentrarán en el salón de reuniones de la parroquia San Francisco Solano, que se encuentra en Roca Nº705, para trabajar juntos contra la enfermedad, que afecta hoy a miles de personas, y que no distingue sexo ni edad. Mañana, como todas las semanas, el encuentro tendrá lugar de 19 a 20.30, e invitan a sumarse a todas aquellas personas que necesiten ayuda para bajar de peso y lograr su bienestar. La reunión es abierta a toda la comunidad y en la misma se realizan charlas y se comparten experiencias.

Taller Pesebrista Sagrada Familia

En la parroquia San Francisco Solano comenzará el Taller Pesebrista Sagrada Familia. Las clases se dictan los jueves de 15 a 17.30 y todos los encuentros darán inicio con un momento de oración y reflexión sobre los protagonistas de Belén. Luego se enseñará a confeccionar las imágenes de la Sagrada Familia y el Ángel en tela encolada. Las clases se extenderán hasta fines de noviembre. Por informes e inscripción los interesados deberán asistir a la Secretaría parroquial o bien llamar al 154183058 ó 15505916.

Encuentro Coral Abuelos que cantan

La Asociación Civil “Coral Plenitud” de adultos mayores organiza el 2º Encuentro Coral Abuelos que cantan. El mismo se realizará el viernes 8 a partir de las 19, en el salón de usos múltiples de la Honorable Cámara de Diputados, que se encuentra en Roca y Patagonia, de la ciudad Capital. El espectáculo es abierto a todo público por lo que invitan a participar a todos los santiagueños, quienes disfrutarán de las voces e interpretaciones de los adultos mayores. Este evento será una oportunidad para que los abuelos expongan todo lo aprendido durante los encuentros periódicos.

Curso sobre “Metamorfosis del psicoanálisis”

El sábado 9 el Grupo de Estudios Psicoanalíticos de Santiago del Estero dictará el curso “Metamorfosis del psicoanálisis” en la Caja Complementaria de la Unse, sita en Viamonte 68 de la ciudad capital. La capacitación constará de seis clases, tendrá una frecuencia quincenal y se abordarán los siguientes temas: Del inconsciente freudiano al inconsciente real. Del síntoma freudiano al Sinthome. La transferencia cuestionada. Del sujeto del inconsciente al parlêtre. De la interpretación semántica a la resonancia en el cuerpo. Psicoanálisis en las instituciones. Por informes consultar en Facebook: Parlêtre. Revista de difusión de Psicoanálisis y Cultura o por correo a magdalena.rodri [email protected] outlook.es. ç

Congreso sobre salud materna

Los días 7, 8 y 9 en el centro de convenciones Fórum de nuestra ciudad se realizará el “XIV Congreso Nacional de Fora” y el “Segundo Congreso del Colegio de Obstétricos de Santiago del Estero. Salud materna y perinatal: visiones y alternativas”. Se abordarán temas como: la atención obstétrica en Argentina y su ejercicio profesional; identidad y formación en obstetricia; maternidad y paternidad consciente; vínculo afectivo; acompañamiento emocional; abordaje psicológico perinatal, entre otros.