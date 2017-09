La cartelera completa para una velada de nivel

05/09/2017 -

La velada que se desarrollará en el estadio Ciudad, tendrá como pelea central a Díaz Gallardo vs. Santos. La misma estará pactada a 12 rounds, será televisada por TNT Sport TV.

El comité organizador confirmó que el combate de semifondo estará a cargo de Ariel Moreschi y Fernando Ariel Ruiz, que se medirán a 6 rounds en la categoría Welter. La granh cartelera se completará con los siguientes combates: Sergio Rosales vs. Daniel Sosa (Pluma), Hugo Roldán vs. Fernando Comán (Súper Ligero), Marcos Emilio Villafañes vs. Miguel Ángel Salazar (Gallo), Eduardo Casal vs. Manuel Carraseo (Welter) y Pablo Rojas vs. Rodrigo Gaiza (Welter).