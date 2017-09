Organizadores niegan que había menores en la fiesta privada, pero Calidad de Vida ratifica infracción

Fotos CONTROL. Aseguran que habían más de 150 personas, entre ellas adolescentes.

05/09/2017 -

El director de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital, Rubén Verón ratificó las infracciones que fueron labradas durante una fiesta privada organizada en el bar del Kartódromo, el pasado fin de semana. En diálogo con EL LIBERAL aseguró que en el lugar había menores de edad alcoholizados y que esa no será la única falta.

"La multa existió y además mañana (por hoy) será elevada al Tribunal de Faltas. La multa irá acompañada por un informe, en el cual vamos a aclarar que en el lugar no se puede realizar ningún tipo de evento, y por eso cuenta con todas las habilitaciones vencidas. Ratifico la presencia de menores en el lugar y todas las infracciones labradas, porque es un lugar que no está habilitado, a lo que se le suma, por ende que no había autorización para ninguna fiesta", sostuvo Verón.

Reclamo

Asimismo, el funcionario indicó que los organizadores de la fiesta intentaron desestimar la sanción, aduciendo que en la reunión no estaban presentes menores de edad.

"Vamos a actuar rigurosamente, como hacemos cada vez que ocurre un caso de éstos, porque nuestro objetivo es erradicar las fiestas clandestinas", sentenció

De los organizadores

Por su parte, Mariano Cancino y Enzo Pellene, organizadores de la fiesta privada que se realizó en el bar del Kartódromo, negaron la presencia de menores alcoholizados en dicho encuentro, aunque reconocieron que les labraron un acta de infracción por no contar con el permiso pertinente.

"Nosotros tenemos la concesión del bar y estamos trabajando para que sea un negocio familiar. Se estaba realizando una fiesta de karaoke y no se cobraba entrada. Había aproximadamente 30 personas, todas mayores porque se controlaba la edad", indicaron los organizadores de la fiesta.

Asimismo, se despegaron del otro evento que sí fue clausurado. "Se generalizó todo. Nosotros teníamos el permiso pero lo habíamos dejado en el auto. Por eso, nos labraron la infracción, pero no clausuraron el lugar, la fiesta siguió", sentenciaron.