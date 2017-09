Para Frigerio es absurdo retirar a Gendarmería de las elecciones

Fotos Rogelio Frigerio.

05/09/2017

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, dijo que "el pedido de retirar Gendarmería de la elección es absurdo", en referencia a la conferencia de prensa de Unidad Ciudadana, en la que efectuaron ese reclamo.

Frigerio consideró que el pedido de retirar a la Gendarmería de los comicios "es medio absurdo" porque quien controla "la seguridad del comicio es el Ejército".

En ese sentido el ministro explicó que "los que están a cargo de la elección y de proteger las urnas y el proceso electoral es el Comando Nacional Electoral que está a cargo de un general del Ejército".



Además indicó que "todas las fuerzas de seguridad -el Ejército, la Armada, la Policía, la Gendarmería y la Prefectura- trabajan de manera conjunta para que los argentinos podamos votar en paz".

Frigerio respondió así al reclamo de del Frente Unidad Ciudadana, que durante una conferencia de prensa, insistió con la idea de que en las PASO "se manipuló la carga de datos" y que Gendarmería no participe del operativo electoral de las elecciones del 22 de octubre.

Ese frente además reclamó al Gobierno que despida a quien fuera Director Nacional Electoral durante el kirchnerismo, Alejandro Tullio (actual director de Relaciones Institucionales del Correo Argentino) y que la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) haga una auditoría del software utilizado por INDRA para la carga de datos.

A este último punto también respondió el funcionario: "tengo que informarles que el software que se usó en la elección fue sellado y está en manos de la Justicia Electoral con el acuerdo y el aval de todas las fuerzas políticas. Todas las fuerzas políticas firmaron ese documento menos el Frente para la Victoria, que en ese momento no estaba".

Frigerio recordó que "no hay ninguna denuncia en la Justicia" de todos los planteos que han hecho en los medios desde el entorno de la ex presidenta. Y atribuyó los reclamos a que "el kirchnerismo pensó que iba a ganar la elección con facilidad y la ex presidente sacó menos votos que Aníbal Fernández hace 20 meses".

Para el ministro "esa es para mi claramente la causa por la cual a las pocas horas del comicio empezaron a poner en tela de juicio la legitimidad de la elección".