FÚNEBRES | 8 de Septiembre de 2017

BELTRÁN NEIROT DE OLIVARES, NORMA GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Chile - Viña del Mar el 7/9/17|. Madre de temple, de acero y voluntad férrea, jamás fue para ti obstáculos, pese a las vicisitudes y tiempos difíciles llevar adelante junto a Pibe (ya fallecido) la ex casa Olivares, comercio de gran trayectoria y prestigio de nuestro medio. Su apasionada vocación hacia el comercio habría de estar unido a la de la religiosidad vivida y profunda, prolongada en el recuerdo de sus palabras y diverso accionar plenos de orientación y moral. Señor, por los méritos de tu muerte y resurrección, acógela en el Reino de los Cielos y haz que goce eternamente de tu mirada Celestial. Sus hijas Norma Graciela del Valle y María Fernanda Olivares Beltrán Neirot.

BELTRÁN NEIROT DE OLIVARES, NORMA GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Chile - Viña del Mar el 7/9/17|. Su hija Norma Graciela del Valle Olivares Beltrán Neirot, hijo político Néstor Enrique Guzmán; sus nietos Enrique Fernando y Néstor Alejandro Guzmán Olivares participan con mucho dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en dicho país.

BELTRÁN NEIROT DE OLIVARES, NORMA GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Chile - Viña del Mar el 7/9/17|. Su hija María Fernanda Olivares Beltrán Neirot; su hijo político Luis Marcelo Magnatera; sus nietos María Pía, María Belén, María Agustina y Marcelo Nicolás Magnatera Olivares participan con mucho dolor su fallecimiento.

BELTRÁN NEIROT DE OLIVARES, NORMA GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Chile - Viña del Mar el 7/9/17|. Sus sobrinos que nunca te olvidarán: José Luis, María Silvia, Eduardo y Gustavo Galcontas Beltrán, Carola Hernández; sobrino nieto Alan Valentino participan con profundo dolor su partida a la Casa del Padre Celestial.

CARABAJAL, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Sus hermanas Teresita y Maria Elena y sus sobrinos Marcelo y Verónica participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio La Piedad. C. de duelo P. L. Gallo 340 (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CARABAJAL, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Sus sobrinos Verónica y Marcelo con sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Marti y ruegan oraciones en su querida memoria.

CARABAJAL, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Su prima Norah Elvira Carabajal Loza (a), su esposo José Manuel Cáceres (a) y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanas Tere y Nena en tan doloroso trance. Elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Mario Fco. Carabajal Loza, su esposa Rosa Maria Marcoux, hijos y nietos participan con profundo dolor la partida de su prima Marta rogando a Dios por su eterno descanso y resignación de sus hermanas.

CARABAJAL, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Coti Gubaira y flia, participan con dolor el fallecimiento de la querida y apreciada Marta.

CARABAJAL, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Siempre estarás en nuestros corazones. Mirta, Jose, Luis, Naty y Agu. Brahian, Bruno, Martina. Gracias por todo el amor que nos diste. Descansa en paz

CARABAJAL, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Lía Valdini de Sarmiento, su hijo Mariano Ernesto Sarmiento y Martiniano Sarmiento Afur participan el fallecimiento de su querida amiga Marta y acompañan a sus hermanas Tere y Nena, pidiendo resignación por su partida. Elevan oraciones en su memoria.

FARIAS, ROSA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Sus hijos Ana, María Rosa y Carlos; su hija política Eve; sus nietos Zulma, Ricardo, Laura, Carla y Rocío, bisnietos Matías, Nacho, Nicolás y Déborah; hermanos y sobrinos. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. Realiz. Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

FARÍAS, ROSA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Sus hermanos Mercedes, Noemi, Juan y Valentin participan con profundodolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FARÍAS, ROSA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Piru y José Borgia participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su consuegra Ana y su nuera Zulma. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, MERCEDES RAYÉN (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Sus hermanos Noemi, Tomás, Nora y Juan Carlos, sus sobrinos Julia Fragueiro y Erika Johanson, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad.

FIGUEROA, MERCEDES RAYÉN (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Sus hermanos Tomás, Noemí, Nora, sobrinas, Julia, Erika y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhumados en el cement. La Piedad a las 9 hs., casa de duelo sala vel. 3 P. L. Gallo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FIGUEROA, MERCEDES RAYÉN (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Magalí, Alicia y Varela Mattar y sus respectivas familias acompañan a su hermana Nora en estos momentos de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

MENDIETA, MERCEDES AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Su esposo Daniel Vásquez, sus hijos Paola, Yesi, Jorge, David, Ariel, nietos, hnos., hnos. políticos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en cementerio La Piedad Servicio realizado por COCHERÍA NORTE LA PLATA 162. Tel 4219787.

PAZ, MARÍA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Su esposo Segundo Silenio Chávez; sus hijos Javier, Jorge, Fabiola, Lelia, Lorena, María, Carola; sus hijos políticos Javier, José, Fabian, Cristian y David. Sus nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio La Piedad. Cob. Serv. Soc. Municipal. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel 4219787.

PAZ, MARÍA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Su esposo Segundo Chávez; sus hijos Javier, Tati, Karina, Lelia, Lorena, Noelia y Carola; sus hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio La Piedad.

PAZ, MARÍA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Su hijo Javier Chávez, su esposa Fabiana, sus nietos Joaquin, Valentin, Nazareno y Jeremías participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio La Piedad.

PAZ, MARÍA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Su hijo Tati Chávez, su esposa Cristina, sus nietas Soledad, Florencia, Agustina y Micaela, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio La Piedad.

PAZ, MARÍA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Su hija Karina Chávez, sus nietas Antonella y Constanza participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio La Piedad.

PAZ, MARÍA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Su hija Lelia Chávez, su esposo José Gutiérrez, sus nietos Martín y Anita, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio La Piedad.

PAZ, MARÍA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Su hija Lorena Chávez, su esposo Javier, sus nietos Martina y Lautaro, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio La Piedad.

PAZ, MARÍA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Su hija Noelia Chávez, su esposo David y su hija Carola, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio La Piedad.

PAZ, MARÍA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Sus hermanos políticos Nora Chávez y Jorge Chávez y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio La Piedad.

PAZ, MARÍA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Nos dolio mucho tu partida pero el Señor. Así lo quiso y nada se puede hacer. Ahora que tu alma descansa en paz, nosotros. Tus compañeros siempre te recordaremos como siempre, fuiste una, mujer fuerte, luchadora, bondadosa y cariñosa, hoy el cielo se ilumina por la llegada de este hermoso angel. Sus compañeros. Nuevo Sanatorio, Santiago, Servicios Uti, Enfermeros 3º piso y 4º piso, Quirofano, personal de servicios, lavadero, cocina, porteros, RX personal administrativo y Farmacia, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de profundo dolor. Ruegan una oración en su querida memoria.

PAZ, MARÍA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. El Sr. administrador, subadministrador y síndico de la Caja Social, funcionarios, autoridades y empleados participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañera de trabajo Fabiola Chávez. Se ruega una oración en su memoria.

SAAVEDRA, JAVIER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Su esposa Nimia del Valle Padilla, sus hijos Raquel, Daniel, Pablo, Enrique, Fabián, Lucas, hijos pol., nietos y demás fliares. Part. Su fallec. Sus restos serán inhum. En el cement. de Árraga a las 11 hs., casa de duelo Pje. Quevedo 270, Bº Rivadavia. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SAAVEDRA, JAVIER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Su hija Raquel, su hijo político Marcelo Hugo Abud, sus nietos Manuel, Cristian y Mateo participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Árraga hoy a las 11 hs.

ÁLVAREZ, LAIDA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Su hijo Carlos Díaz, sus hijos políticos Nora Serrano y Daniel Gómez, su hermana política Lia Diaz, sus nietos Irina y Elina Diaz Serrano y Daniela, Veronica y Milton Gómez, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia de Mailín, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

GUTIÉRREZ, CARLOS RICARDO (Carlitos) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/16|. No comprendo tu muerte, no entiendo porque Dios lo permitió, y me cuesta aceptar que te has ido para siempre. Pero confio en Dios y se que llegará el dia en que te vuelva a ver. Hasta entonces, te extrañaré y nunca te olvidaré. Sus padres Nora y Juan Carlos, hermanas, su compañera Andrea, sobrinos, tíos y demas familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santo Cristo Bº Mosconi, con motivo de cumplirse un año y tres meses de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Al cumplir 6 meses de su fallecimiento. Hijos y nietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs.en la Iglesia San Francisco.

MARCOS, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/16|. Su esposo José Antonio Encalada, sus hijos Eduardo, Ricardo y Walter; hijas políticas Magali y Fabiana; sus nietos Andrea, Gabriela, Oriana, Matías, Morena, Mariano y Víctor; su bisnieta Zoe invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

PERESSUTTI DE TOMAT, RITA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/10|. Madre y Nona querida, a siete años de tu partida, tu recuerdo sigue intacto en el corazón de quienes te amamos. Sus hijos Marina y Simonetta, sus nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica. Se ruega una oración en su querida memoria.

ARREDONDO DE MARCOS, GLADYS ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Sus vecinos Graciela Saavedra, Gladis Gerez, Perla Beltrán y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

DAVID, GUILLERMO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. "Señor ya está ante ti recíbelo en tu Reino". Su esposa, sus hijos Guillermo E., Jorge, José, Alberto y Carolina David; nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Misericordia.

JAIME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Su esposa Lina Leonor Klenzi, sus hijos Miguel Leonardo, Federico Mathias, Maria Belén, y demás familiares part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy en el cement. Jardín del Sol. SERVICIO IOSEP-NORTE SERV. SOC. Laprida 383.

PAZ DE BULACIO, CALIXTA MARCIANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Querida mamá, te fuiste y ahora estás descansado en compañía de mi papá. Que Dios y la Virgen te reciba en el Cielo y te llene de bendiciones. Gracias por todo el amor y sacrificio para criarnos. Su hijo Walter, hija política Noemí del Valle; nietos Álvaro y Ana Lucía rogamos oraciones en su memoria.

PAZ DE BULACIO, CALIXTA MARCIANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Florinda Barraza, sus hijos Gladys, Víctor y sus respectivas familias participan el fallecimiento de su entrañable vecina. Elevan oraciones en su memoria.

MICHIA DE SUÁREZ, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/16|. Madre hace un año que nos dejaste, no tenemos palabras para mitigar tanto dolor por tu ausencia física, porque espiritualmente estás con nosotros. Eres la luz que nos ilumina, nos guias, nos proteges y nos das el valor y la fuerza para seguir sin tu presencia. Gracias por todo lo que nos distes, vivirás eternamente en el corazón de tus hijos Segundo Martín y flia, Nilda Yolanda de Ríos y flia, quienes invitan a la misa que se llevará a cabo en la Parroquia Santiago Apóstol hoy a las 20 hs.

MOUKARZEL, ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/09|. Sus hijos Víctor Alberto, Daniel Eduardo, José Asis, Ana María y nietos invitan a la misa para rogar por su eterno descanso, al cumplirse un año mas de su partida hoy a las 20 hs. Iglesia Cristo Rey.

CORONEL, LUIS SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Pichón Coronel, Lina Medina, Enzo, Rita, Santiago, Celeste, Nilda, nieto, Hna. Sara Medina, Navarrete y Milagros, Gordo, Lescano, Agustín, Claudio, Nahuel, Silvina, Tevez, Ricardo, Lescano y Ariel Lescano, Valle Coronel, cuñado, Julio Coronel, sobrinas, Cintia, Vane, Lucky, María, Alejandra, Anahy y demás familiares. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. Realiz. Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CORONEL, LUIS SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Tus hijos del corazón. Lino, Sara, Gordo y Pichón y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

CORONEL, LUIS SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Liliana, Ramón, Gastón, Fer y Rosarita participan con dolor el fallecimiento de su amigo Lucho y acompañan a su familia en este difícil momento.

DÍAZ, MARIO RENÉE (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Su esposa Rosa Mansilla, sus hijos Fabian, Erika, Rodrigo, hijos pol. Alejandra, Jose, Cintia, sus nietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos seran inhumados a las 10 hs. C. de duelo San Martín 392 Bº Mendilerzu. EMPRESA SANTIAGO.

DÍAZ, MARIO RENÉE (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Luis Orlando Rojas y flia, participan con dolor el fallecimiento de su amigo y que sus restos serán inhumados en el cementerio La Esperanza de Clodomira. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, MARIO RENÉE (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Personal de Rojas Muebles de Clodomira, participan el fallecimiento de su cliente y que sus restos serán sepultados en Clodomira.

CORONEL, ESTELA (q.e.p.d) Falleció el 8/9/12|. Hermana, tu vida en este mundo se ha desvanecido, tu ausencia se mitiga el pensar ¡Cuán feliz eres en la eternidad! Tu hermana Dora Elda Coronel, tus hijos María Alejandra, Javier Martín y Diego Fernando Barrionuevo, tus nietos Adriel, Milagros, Santiago, Lara y Mariano, elevan plegarias infinitas por tu descanso en paz e invitan a la misa que en su memoria se realizará hoy en la parroquia Inmaculada Concepción a las 20 horas. Elevan una oración en su memoria. Frías.

CORREA, MARIANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/16|. Su familia invita a la misa oficiarse hoy a las 19 en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro al cumplirse el 1º aniversario de su fallecimiento. Las Termas.

CORREA, MARIANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/16|. "Mariana, sin dudas sos nuestro ángel que cuida de todos nosotros, pedimos a Dios que cuide de Ti y nos ilumine para encontrar la luz de la paz. Dándonos la fortaleza para seguir adelante, estas presente en nosotros. Te extrañamos inmensamente pero la fé de que esperas por nosotros, te amamos... " Sus padres Olga y Alberto, hermanos Víctor y Lorena invitan a la misa a oficiarse hoy a las 19 en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, recordamos a un año de su partida. Las Termas.

CORREA, MARIANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/16|. Su familia invita a la comunidad educativa, amigos, vecinos, familiares a la misa a oficiarse hoy a las 19hs. en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Las Termas.

CORREA, MARIANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/16|. Sus amigas de siempre: Karina, Vilma, Cellina, Noe, Gaby, Cris, Fabi, Andrea, Noe, Marcela invitan a la misa a oficiarse hoy la las 19 hs. en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Las Termas.

OVIEDO, MAURA AGUSTINA (q.e.p.d) Falleció 8/9/15|. Ha pasado un largo tiempo desde que partiste al cielo y aun te extrañamos, nos enseñaste a esforzarnos y ser valientes. Siempre te recordaremos. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la santa misa que se oficiará a las 20 en la capilla Nuestra Señora del Valle de la localidad de Laprida al recordarse un nuevo aniversario de su partida al reino celestial. Laprida. Choya.

TORRES, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/16|. Hermana, tía querida estás siempre presente en nuestros corazones, a un año de tu partida al Reino Celestial te recordamos con una santa misa hoy a las 19 hs. en la capilla local Señor de la Paciencia, invitamos a familiares y amigos. Rogamos oraciones en su querida memoria.