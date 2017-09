Se viene otra intensa actividad para los equipos que sueñan con la vuelta olímpica

08/09/2017 - La Liga Santiagueña de Veteranos siempre es protagonista los sábados y con partidos que generan muchas expectativas, tanto en la categoría C40 como en la C50. Considerando que el torneo debe continuar con su rumbo, mañana se jugará la séptima jornada en la C40, mientras que en la C50 será el turno de la segunda, respectivamente. También se les recordó a los delegados de los clubes que mañana, los cotejos programados en primer turno comenzarán en el nuevo horario de las 15.30, con 30 minutos de tolerancia. Los enfrentamientos que marcarán una nueva jornada a puro fútbol y emociones, son los que se detallan a continuación: en Almirante Brown, Barrio 1º de Mayo vs. Loma FC y Despensa Nico vs. Islas Malvinas (50). En Dos de Abril, Dos de Abril vs. Club Piedritas y Dos de Abril vs. Centinelas Unidos (50). En San Lorenzo, Villa del Carmen vs. El Gallo y Unión vs. Virgen del Rosario. En Estrella Roja, Taller Carlos Issi vs. Villa María y Estrella Roja vs. Ledesma Construcción (50). En Los Poros, Cristian FC vs. Cadetería Alsina y Verdulería Los Amigos vs. San Luis. En Ateneo Ejer. Arg, Aluminio Alu-Mart vs. Pablo Vl y Cristian Fc - Cerrajería José Luis (50). En Santa Rita, Triángulo Rojo vs. Los Herederos y Triángulo Rojo vs. Santa Rita (50). En Pampa Múyoj, Profe Karen vs. Ferretería Santa Lucía y Carnicería Daniela vs. Gremio Judicial (50). En Santa Lucía, Santa Lucía vs. Carnes Marito (50). Libre, Pablo VI (50). El equipo de Atlético Luján gana los puntos en disputa. Los punteros en cada una de las categorías y zonas son los siguientes: C40, Zona A, Club Piedritas 14 puntos. Zona B, San Luis 18. En la C50, Zona A: Las Malvinas, Carnes Marito, Santa Rita y Santa Lucía, 3 puntos. Zona B: Pablo VI, Dos de Abril y Gremio Judicial, 3 puntos.