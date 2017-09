Otro domingo para vibrar con el apasionante Torneo Confraternidad Mercantil

Hoy 22:45 - La Liga Comercial de Santiago del Estero marcha “viento en popa” con el Torneo Anual 2017 y este domingo hará disputar la segunda fecha de la segunda fase en la categoría Libre, mientras que en la C35 se jugará la quinta de la misma instancia. La car telera de partidos es la siguiente: en cancha 1, 9.30, Intime3 FC vs. OVB Garbarino (35); 11, Despensa Doñita vs. Intime3 B (35); O’ Globo Megacotillón vs. Maxihogar (35); Súper Dalale vs. Zoom FC (Libre); 15, Chagomás vs. Carro Bar Kimba. En cancha 2, 9.30, Óptica Molinari vs. Secco FC (35); 11, Pritty vs. Las Malvinas Sur (35); 12, Línea Blanca vs. Ferretería Colón (Libre); 13, Las Malvinas Tuc vs. Ser Tec Pablo (35); 14, Termas Unidos vs. Rejunte FC Colón (Libre); 15, El Príncipe vs. Corralón El Tony (Libre). La fecha anterior El pasado domingo se jugó la primera fecha de la segunda fase en la libres, en tanto que por la C-35 se jugó la cuarta fecha también de la segunda fase del Torneo Anual 2017 de la Liga Comercial de Fútbol denominado “Confraternidad Mercantil”. Para destacar fue el gran triunfo de Línea Blanca sobre Carro Bar Kimba y esto lo deja como puntero de la Zona “B” junto a Ferretería Colón por la zona campeonato. Rincón del Oeste le ganó ajustadamente a los chicos de Panadería Sol y este triunfo lo deja puntero junto a Pritty en la Zona “A” también por el campeonato. Por la zona C-35, para destacar el triunfo de Secco F C ante Maxihogar por 3-1 y lo deja como único puntero en la zona campeonato zona “A”. Los ópticos de Molinari ganaron más que un partido ante Intim3 F C por 2-0 y así quedaron como escoltas del puntero en la zona campeonato. Para este domingo hay varios encuentros mas que interesantes por la C-35 como el choque entre el puntero Secco FC y Óptica Molinari. 