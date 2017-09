Raúl Camacho agradeció el respaldo recibido

08/09/2017 -

Raúl Camacho, promotor de boxeo, se mostró agradecido por el respaldo recibido para que la primera defensa mundialista de Diego Díaz Gallardo se realice en la "Madre de Ciudades".

"Estoy entusiasmado y muy emocionado por este evento, porque ha sido una lucha la concreción. Gracias al Gobierno de la provincia y a la Municipalidad de la Capital se ha podido lograr que el evento se haga aquí", comentó Camacho en diálogo con EL LIBERAL.

Al ser consultado sobre Díaz Gallardo, comentó: "Diego está muy bien física y psicológicamente. Tenemos que pasar este obstáculo sin problemas".

Camacho explicó las razones por las que la velada no se hizo en el Coliseo. "Vamos a Santiago, porque nos está ayudando el intendente de la Capital, pero en realidad las comodidades del Coliseo superan por lejos a las de Quimsa, donde no hay nada hecho, hay que armar todo. Lo más lógico sería hacerlo aquí, pero no se puede", indicó.

Por último, destacó el hecho de la velada tendrá fines benéficos. "Está hecha a beneficio de la Fundación Maidana. Todas las entradas las van a cobrar ellos y está a beneficio para los chicos que ellos atienden con enfermedad de cáncer", expresó reconfortado.