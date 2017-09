Carrió: "Hay sectores del narcotráfico y el kirchnerismo que buscan voltear a Bullrich"

11/09/2017 -

La diputada Elisa Carrió dijo que no defiende a Patricia Bullrich por el caso "puntual" de Santiago Maldonado, pero señaló que "sectores del narcotráfico combinados con el kirchnerismo" buscan "voltear" a la ministra de Seguridad porque "no transa" con los narcos, en unas declaraciones que provocaron una airada respuesta de Unidad Ciudadana, que acusó a la legisladora de "bajeza moral". "No defiendo a Bullrich por este caso puntual. Pudo haber habido errores en el accionar, pero defiendo el trabajo de la ministra en general. Hay razones espurias para voltearla. Ella no transa", dijo la diputada nacional aliada al gobierno de Mauricio Macri.

"Hay sectores del narcotráfico combinados con el kirchnerismo para voltear a Bullrich", declaró Carrió en una entrevista.