Fotos La abogada denunció penalmente al legislador

12/09/2017 -

Aún perturbada por el violento incidente que acababa de sufrir, Felicitas Scaraffía tomó la determinación de que ese hecho no podía quedar así.

Fue entonces que se dirigió ante la Unidad Fiscal y denunció penalmente a Jaime Díaz.

"Hice la denuncia en la Unidad Fiscal, y está presentada la constancia de la denuncia en la Secretaría Electoral. Quedo expuesta en una situación en la que no tengo nada que ver. Me siento muy dolida y enojada. Él me decía ‘No es con vos’, pero me arrebató a mí la documentación. Apareció de sorpresa por detrás y me sacó las cosas, y me tiró papeles personales que tenía en otra carpeta", recordó afligida.