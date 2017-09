"No ha demostrado nunca esta intención"

12/09/2017 -

El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del frente 1País, Felipe Solá, afirmó que es "temprano para la unidad que pide" la ex presidenta Cristina Fernández a favor de un voto opositor al gobierno de Mauricio Macri, y consideró que "se trata de palabras" porque "en los hechos no ha mostrado nunca esta intención".

"Es temprano para la unidad que pide Cristina, no la vemos para ahora. Se trata de palabras, pero en los hechos no ha mostrado nunca esta intención. La unidad de la oposición se dará o no dependiendo de los gestos futuros y de cómo evoluciona el enfrentamiento en la Argentina", enfatizó Solá en declaraciones a DyN.