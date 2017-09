San Lorenzo, con Deck y Aguirre, enfrenta a Real Madrid

12/09/2017 -

San Lorenzo, con los santiagueños Gabriel Deck y Nicolás Aguirre, asumirá hoy un difícil examen internacional de carácter amistoso, cuando enfrente al Real Madrid, uno de los equipos más poderosos de Europa y del mundo Fiba.

El partido, primero de la gira por territorio español que emprende el elenco azulgrana, se disputará en el Polideportivo Príncipe Felipe de la localidad de Arganda del Rey, ubicada a 27 kilómetros al sur de la capital española. Empezará a las 14.30 y será trasmitido en directo por la señal de cable TyC Sports.

San Lorenzo mantiene la base del plantel campeón. Continúan los santiagueños Gustavo Aguirre y Gabriel Deck, los marplatenses Selem Safar y Marcos Mata y el mendocino Matías Sandes, quienes contribuyeron a levantar la sólida imagen que el azulgrana edificó en estas últimas dos temporadas.

A ellos se sumaron tres incorporaciones que jerarquizan: el base santafesino José Vildoza (Libertad de Sunchales); el escolta estadounidense Dar Tucker y el pívot cubano Javier Justiz Ferrer (ambos de Estudiantes de Concordia), todos de más que aceptable rendimiento durante la campaña 2016-2017

Enfrente estará Real Madrid, el equipo del DT Pablo Laso, que resultó finalista en la última edición de la Liga Endesa y que vuelve a tener en sus filas al base cordobés del seleccionado argentino, Facundo Campazzo.

El ex Peñarol de Mar del Plata tendrá la chance de cruzarse en una cancha con ex compañeros "milrayitas" como Safar (no jugará hoy por una pequeña lesión) y Mata, pero lo esencial es que retornará al conjunto "merengue", después de acumular dos años de experiencia en el Ucam Murcia, en donde jugó a préstamo.