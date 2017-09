Videos | Así fue la reacción de los padres de Bryanna, tras aparecer con vida

Hoy 13:30 -

Miriam, la mamá de Bryanna Reganzani, escuchó la versión de la aparición de su hija cuando daba una entrevista telefónica con un canal de televisión."Estoy esperando que alguien me llame, estoy desesperada", relató. Minutos después salió de su casa de La Matanza rumbo al hospital Piñero, a donde llevaron a la menor para compensarla: visiblemente emocionada, gritó: "¡Es Bryanna! Hablé con ella y es Bryanna".

En el caso de Guillermo Najera, el papá de Bryanna, la noticia la recibió en vivo, también durante una entrevista telefónica, en este caso en Canal 13. "¿Apareció? ¿Dónde? No lo puedo creer", dijo entre lágrimas. Antes había asegurado que a su hija "se la levantaron, es imposible que se haya ido por sus propios medio; es una nena excelente".

Más tranquilo, luego de ver a su hija, señaló: "Yo la vi bien... Esto fue al voleo, vamos a dejar que trabajen la Justicia y la fiscal. Lo importante es que está con vida, yo pensé que no la encontraba nunca más".

"La sociedad se tiene que unir para que esto no pase nunca más. Es una tortura, no podemos seguir viviendo así. No sospecho de nadie conocido, sospecho de todos los degenerados que andan por la calle. Quiero que encuentren a esos degenerados. Hay que encontrar a los responsables", enfatizó Najera.

Según la versión oficial, la adolescente se acercó esta mañana hasta una ambulancia en la esquina de la avenida Rivadavia y Bonorino, de esta capital, cerca de un local de comidas rápidas, diciendo que era la chica que estaba desaparecida, por lo que intervino personal de la comisaría 38.









