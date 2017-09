Mabel, una vecina de Selva, recibirá hoy en su casa al Presidente de la Nación

Fotos FELICIDAD. Mabel, junto con sus hijos Fernando y Claribel y su pequeño nieto Mateo, recibirán en la casa familiar al Presidente de la Nación, que compartirá un momento con ellos.

13/09/2017 -

Dentro de la apretada agenda de actos oficiales, el presidente Mauricio Macri, se tomará un tiempo para visitar a una vecina de Selva, Mabel Díaz, con quien mantiene una amistosa relación, que comenzó por las redes sociales.

Esta vecina de la cabecera del departamento Rivadavia contó a EL LIBERAL cómo fue construyendo su vínculo con el exjefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también sus sensaciones a pocas horas de recibir en su casa, al Presidente de la Nación.

"Su visita era una sorpresa, pero el movimiento en torno a su posible presencia hizo que trascendiera. La verdad, es que estoy muy feliz, pero también con muchos nervios: me duele la cabeza y casi no he comido, pero estoy muy contenta", le confió a EL LIBERAL la mujer.

También mencionó que en las últimas horas recibió la visita de Ceremonial de Presidencia, para organizar todo en lo concerniente a la presencia del mandatario en su vivienda.

Mabel adelantó que recibirá al mandatario cerca del mediodía y que tiene preparados para él dos menús típicos de Santiago del Estero: "Si viene antes del mediodía, le tengo preparados unos mates y pan casero; pero si llega más tarde le estamos preparando unas ricas empanadas".

Díaz esperará al mandatario en su casa del barrio Virgen de Fátima acompañada de sus hijos Fernando (28) y Claribel (17) Medina; y de su nietito Mateo Medina y su nuera.

Contó cómo fue que conoció a Macri: "Lo conocí por Facebook cuando era candidato, le mandé un mensaje donde le comenté que vivía en Selva que es un pueblito lindo, pero que también teníamos necesidades como puestos de trabajo; también le conté de mi vida. Después quedamos conectados, porque tenía mi celular que figuraba en el Facebook y él me llamó, y me quedó grabado el celular de él y siempre estamos conectados".

Reveló que en las charlas que tienen, "siempre pido obras para Selva, y trabajo para este pueblo que es lo fundamental".

La confianza y el trato entre ellos fue creciendo, hasta que un día Mabel le preguntó si podía conocerlo y él le dijo que sí. La cita fue en la Casa Rosada: "Le pedí la audiencia y en diez días me la dio, ese encuentro fue a los pocos días de asumir como Presidente".

Mabel mencionó por último que tiene la expectativa que el presidente Macri anuncie en esta visita a la provincia la realización de la obra que conectará a Selva con el gasoducto del Noreste. "Espero que se anuncie", dijo.