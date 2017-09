Doblete de Messi en el 3 a 0 del Barcelona

Fotos GOLEADOR. La "Pulga" por fin pudo quebrar la mala racha que tenía con el veterano arquero Gian Luigi Buffon y fue clave para que el Barcelona pudiera empezar con el pie derecho.

13/09/2017 -

Lionel Messi anotó dos tantos en la goleada de Barcelona 3-0 a Juventus, puntero en Italia y pentacampeón de ese país, por la primera jornada del Grupo D de la Liga de Campeones de Europa, de local en el Camp Nou.

De esta forma, el rosarino marcó el primero, tras una asistencia del uruguayo Luis Suárez, y el tercero, con una gran resolución individual de media distancia (45m. PT y 24m. ST), mientras que el restante lo anotó el mediocampista croata Ivan Rakitic a los 11 del período final.

Los dos goles de ayer son los primeros que Messi le marca al célebre arquero italiano Gian Luigi Buffon, que había mantenido 315 minutos su arco invicto ante el crack argentino.

Javier Mascherano, por su parte, ocupó un lugar en el banco de suplentes al tiempo que en la visita fueron titulares sus compatriotas Paulo Dybala, y el atacante Gonzalo Higuaín.

Messi alcanzó los 96 goles en Liga de Campeones de Europa y es el segundo máximo artillero de la historia por detrás de Cristiano Ronaldo, con 105, que debutará hoy junto al Real Madrid frente al Apoel por el Grupo H.

Barcelona comparte la cima del Grupo D con Sporting de Lisboa, que derrotó 3-2 a Olympiakos de Grecia, de visita, y contó entre sus titulares con el ex Racing Club, Marcos Acuña, integrante del seleccionado de Jorge Sampaoli, y los también argentinos Rodrigo Battaglia y Jonathan Silva.

Por el Grupo C, Atlético Madrid de Diego Simeone, con Luciano Vietto desde el comienzo, empató 0-0 de visita ante Roma.

A su vez, saltaron al terreno de juego en el segundo tiempo el seleccionado por Jorge Sampaoli, Federico Fazio, en el local, y sus compatriotas ex Boca Juniors y San Lorenzo, Ángel Correa y Nicolás Gaitán, respectivamente.

Por la misma zona, Chelsea de Inglaterra vapuleó 6-0 a Qarabag de Azerbaiyán, con el arquero Wilfredo Caballero entre los alternos, para ser de momento líder del grupo.

París Saint Germain, por el Grupo B, aplastó 6-0 de visita a Celtic de Escocia con dos goles del atacante uruguayo Edinson Cavani, otro de la figura brasileña Neymar, uno en contra de su propia valla del sueco Mikael Lustig y el restante de la última incorporación Kylian Mbappe.

Así, PSG comparte la cima con Bayern Munich de Alemania que goleó 3-0 a Anderlecht de Bélgica en el moderno Allianz Arena.

En tanto, Manchester United, con Sergio Romero entre los suplentes, venció 3-0 a Basilea por el Grupo A para compartir la cima con CSKA de Moscú que derrotó 2 a 0 a Benfica.

Hoy jugarán por la primera fecha también Real Madrid-Apoel y Tottenham vs. Borussia Dortmund, por el Grupo H; Liverpool vs. Sevilla y Maribor vs. Spartak Moscú, por el E; Shakhtar Donetsk (Facundo Ferreyra y Gustavo Blanco) vs. Napoli y Feyenoord vs. Manchester City (Nicolas Otamendi y Sergio Agüero), por el F; Leipzig vs. Mónaco (Guido Carrillo) y Porto vs. Besiktas, por el G.