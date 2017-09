El "Fogonero" de Pergamino sumó a Pablo Mazza

13/09/2017 -

Douglas Haig de Pergamino, primer rival de Central Córdoba en el Torneo Federal A de AFA, sumó ayer el último refuerzo. Se trata del delantero Pablo Mazza, quien a pesar de tener contrato con Asteras Trípolis de Grecia y de ser el capitán de ese equipo, rescindió su vínculo y optó por retornar al rojinegro para aportar su jerarquía.

Indudablemente la llegada de este jugador jerarquizará al plantel dirigido por Mauricio Levato y le dará de mitad de cancha hacia adelante la calidad y el desequilibrio individual suficiente para que el club asuma un rol protagónico en el campeonato que se acerca.

Con la contratación de palabra de Pablo Mazza, la dirigencia de Douglas Haig hizo su alejamiento definitivo del mercado de pases. Con el retorno de "Pablito" al club, son 14 los refuerzos del rojinegro para encarar la temporada del Torneo Federal A que empezará el fin de semana próximo.

Llegaron Carlos Marcolongo (ex Chaco For Ever), el arquero Rodrigo Barucco (Alvarado de Mar del Plata), el mediocampista Ignacio Anívole (UAI Urquiza), el delantero Hernán "Tanque" González los marcadores centrales Ignacio Ameli (Defensores de Belgrano de Villa Ramallo), el pergaminense Victoriano Frágola (Atlántico de República Dominicana), el zaguero Carlos Javier Jaime (Juventud Unida de Río Cuarto), el lateral izquierdo Miguel Londero (Desamparados de San Juan), Horacio Martínez (Cañuelas FC), Franco Flores, pergaminense de último paso por Jaguares de Chiapas de México, Emiliano Franco (llegó de Newell’s Old Boys), Facundo Ermini, Lucas Defrancesco y Pablo Mazza (Asteras Trípolis de Grecia).