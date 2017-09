Fotos No es determinante un escenario

13/09/2017

Desde mi punto de vista, jugar en la cancha de Boca, en la previa, le puede dar un plus extra al juego. Teniendo en cuenta que jugar en la Bombonera es algo espectacular y, en teoría, los jugadores rivales tendrían que sentir un poco más de lo habitual la presión, por así decirlo. Pero creo que hay cosas más importantes que el escenario y eso es que la Argentina debe encontrar un rendimiento y una ideología clara de juego, ya que hasta el momento no la mostró. Entonces, en resumidas cuentas, si la Argentina no mejora su nivel, lo del estadio va a pasar a un segundo plano. Porque no debemos olvidarnos que los jugadores de ambas selecciones están acostumbrados a jugar ante mucha gente. O sea que para mí no es determinante un escenario. Sí es determinante el rendimiento individual y colectivo de nuestra selección. Tenemos que darnos cuenta a tiempo que se trata de ir a un mundial o de quedar afuera y que no se trata de un partido más. Ojalá que juegue donde se juegue, despejemos las dudas y podamos clasificar.