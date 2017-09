El Mes de la Juventud se inicia en la ciudad con el show "Jóvenes al 2 x 4"

Fotos ENSAYO. Los artistas ultiman detalles para su presentación del viernes.

13/09/2017 -

En el inicio de las actividades por el Mes de la Juventud en la ciudad, este viernes en la retreta de la plaza Libertad se presentará el espectáculo "Jóvenes al 2 x 4", organizado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de la Capital.

El director de Cultura del municipio, Roberto Saavedra, manifestó que el evento se realizará a partir de las 20.

"Es un proyecto de tango de gente joven, tanto de chicos que cantan como los que bailan, y al que nosotros estamos abocados a que sea llevado a las escuelas, en especial a cuatro, ubicadas en los cuatro puntos cardinales de la ciudad Capital", explicó el funcionario.

"Nuestra idea es llevar el tango a las escuelas, para que no se pierda, en especial en esa brecha, entre lo que es la gente mayor cantando el tango y los jóvenes, y si nosotros no trabajamos en eso, no vamos a tener el semillero", resaltó Saavedra.

Los artistas que estarán presentes en el espectáculo y que tocarán en vivo serán: Facundo Domínguez y Pablo Araujo, El Trío Tango (conformado por Ángel Villareal, Carlos Statello y Carlos González), y los bailarines Brenda Brandán, Jhonatan González, Daniela Bravo y Emilio Banco, y la participación especial de la ganadora mundial de tango, Agostina Tarchini.

En cuanto al escenario y la disposición del espectáculo, Saavedra confió que se ubicarán 200 asientos en el sector de la retreta, y que la presentación contará con la especial presencia del intendente de la ciudad, Hugo Infante, acompañado de miembros del gabinete municipal.