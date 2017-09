Jubilada se llevó el pozo acumulado de Bingos del Sol de $ 342.001

Fotos ENTREGA. Selva recibió su cheque acompañada de sus hijos en el local de Bingos del Sol.

13/09/2017 -

Bingos del Sol entregó el pozo acumulado de $342.001 a una jubilada bandeña. Selva Argentina Hermoso, de 67 años, fue la afortunada en llevarse este gran premio, siendo el monto más alto en los últimos años que entregó la casa de juegos.

La entrega del cheque se llevó a cabo en las instalaciones del local de recreación ubicado en avenida Belgrano, por parte de referentes de Bingos del Sol.

Selva ganó en la noche del lunes, con el cartón amarillo Nº3593, de la serie 1392, en la jugada 32. Fue la bolilla número 39, en la extracción 43, la que le dio la suerte y se llevó el tan ansiado pozo acumulado.

Según comentó la ganadora, es la primera vez que se hace acreedora de un premio tan importante, aunque concurre frecuentemente a la casa de juegos y ganó en varias oportunidades el Súper Bingo.

Acompañadas por dos de sus hijos, Claudio y Martín Campos, Selva se mostró muy contenta y contó: "Es una gran alegría para todos, aún no sé en qué lo voy a gastar, pero lo vamos a disfrutar. Siempre vengo con mis amigos, compartimos la misma mesa todos los días".

Sobre el momento en que se gritó "¡bingo!" la afortunada, que vive en el barrio Banfield de La Banda, comentó: "Yo vi que había completado y grité ¡bingo! Pero no me había dado cuenta que el premio era el pozo acumulado. Mis amigos me tocaron la espalda y me lo dijeron. Ahí empezamos todos a gritar, la gente aplaudía y me saludaba".

Finalmente Selva y sus hijos agradecieron a Bingos del Sol por el imponente premio.