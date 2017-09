La Anmat prohibió más de 30 productos cosméticos y médicos

Hoy 08:57 -

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, la distribución y la comercialización de varios productos domisanitarios, cosméticos y médicos por diversas razones.

A través de la publicación en el Boletín Oficial de las disposiciones 9815-E/2017 , 9816-E/2017 , 9817-E/2017 , 9819-E/2017 y 9625/E-2017, el organismo dispuso la prohibición de más de 30 productos. A continuación, el listado.

Productos cosméticos

Disposición 9815-E/2017

Artículo 1°.- Prohíbese preventivamente el uso y la comercialización en todo el territorio nacional de los siguientes productos rotulados como:

1) "Poli Make Up Anti-Age Caviar Serum, Suero con Caviar y Alantoina antienvejecimiento, para todo tipo de piel, previene la aparición de arrugas y líneas de expresión, hipoalergénico, contenido neto 20 cc, Industria Argentina"; cuyo rotulado carece de datos de inscripción del producto ante ANMAT (Nº de legajo del establecimiento elaborador y Resolución N° 155/98), datos del responsable de la comercialización, listado de ingredientes y de la codificación de lote y vencimiento;

2) "Poli Make Up Foundation Primer - Pre Base de maquillaje incolora, para todo tipo de piel, hipoallergenic, contenido neto 20 cc, Industria Argentina"; cuyo rotulado carece de datos de inscripción del producto ante ANMAT (Nº de legajo del establecimiento elaborador y Resolución N° 155/98), datos del responsable de la comercialización, listado de ingredientes y de la codificación de lote y vencimiento;

3) "Poli Make Up Herbal Lotion - Loción Hérbacea sin alcohol con Extractos de Tilo y Manzanilla, para todo tipo de piel, tonifica hidrata y descongestiona la piel, contenido neto 120 cc, Industria Argentina"; cuyo rotulado carece de datos de inscripción del producto ante ANMAT (Nº de legajo del establecimiento elaborador y Resolución N° 155/98), datos del responsable de la comercialización, listado de ingredientes y de la codificación de lote y vencimiento;

4) "Poli Make Up Milky Cleanser - Emulsión de Limpieza facial con Azuleno y Extractos de Malva, para todo tipo de piel, contenido neto 120 cc, Industria Argentina"; cuyo rotulado carece de datos de inscripción del producto ante ANMAT (Nº de legajo del establecimiento elaborador y Resolución N° 155/98), datos del responsable de la comercialización, listado de ingredientes y de la codificación de lote y vencimiento;

5) "Poli Make Up Daily Balm - Emulsión Humectante con Colágeno, Elastina y Vitamina A, para todo tipo de piel, contenido neto 20 cc, Industria Argentina"; cuyo rotulado carece de datos de inscripción del producto ante ANMAT (Nº de legajo del establecimiento elaborador y Resolución N° 155/98), datos del responsable de la comercialización, listado de ingredientes y de la codificación de lote y vencimiento;

6) "Poli Make Up Cleansing Water - Agua desmaquillante para todo tipo de piel, hipoallergenic, contenido neto 12 cc, Industria Argentina"; cuyo rotulado carece de datos de inscripción del producto ante ANMAT (Nº de legajo del establecimiento elaborador y Resolución N° 155/98), datos del responsable de la comercialización, listado de ingredientes y de la codificación de lote y vencimiento;

7) "Poli Make Up- POLI TINT- Multifunción para ojos, mejillas y labios- Industria Argentina"; cuyo rotulado carece de datos de inscripción del producto ante ANMAT (Nº de legajo del establecimiento elaborador y Resolución N° 155/98), datos del responsable de la comercialización, listado de ingredientes y de la codificación de lote y vencimiento;

8) "Poli Make Up Smoky cream paste, L: 1423228 - Vto: 11/17, Industria Argentina"; cuyo envase carece en su rotulado de datos de inscripción del producto ante ANMAT (Nº de legajo del establecimiento elaborador y Resolución N° 155/98), datos del responsable de la comercialización, listado de ingredientes, y contenido neto;

9) "Poli Make Up Waterproof gel eyeliner, L: 1196 - Val: 10/17"; cuyo envase carece en su rotulado de datos de inscripción del producto ante ANMAT (Nº de legajo del establecimiento elaborador y Resolución N° 155/98), datos del responsable de la comercialización, listado de ingredientes, y contenido neto;

10) "Poli Make Up Shiny Lips 01, cont. Neto 10cc, Ind. Arg"; cuyo envase carece en su rotulado de datos de inscripción del producto ante ANMAT (Nº de legajo del establecimiento elaborador y Resolución N° 155/98), datos del responsable de la comercialización, listado de ingredientes;

11) "Lipliner / Contour A levres, Mocha P-60, Net wt. 04OZ e1.1G"; cuyo envase carece en su rotulado de datos de inscripción del producto ante ANMAT (Nº de legajo del establecimiento elaborador/importador y Resolución N° 155/98), datos del responsable de la comercialización, marca, listado de ingredientes, codificación de lote y vencimiento y país de origen;

12) "Poli Nails, Cont. Neto 15 ml, PRETTY IN PINK 64"; cuyo envase carece en su rotulado de datos de inscripción del producto ante ANMAT (Nº de legajo del establecimiento elaborador/importador y Resolución N° 155/98), datos del responsable de la comercialización, listado de ingredientes, codificación de lote y vencimiento y país de origen;

13) "Poli Make Up Mineral Pressed Powder- Polvo compacto con ingredientes minerales- Art 1310/D, Maquillaje compacto Polvo Satinado By Mila Marzi, x 10 grs, M.S Resol. N° 155/98, Elab. Leg. N° 2440/2220, Acevedo 3867 - Lomas del Mirador, Industria Argentina"; cuyo rotulado carece de la codificación de lote y vencimiento;

14) "Poli Make Up Sun For Face and Body, Maquillaje Compacto Polvo Satinado By Mila Marzi, Cont. Neto 10 grs, M.S. Resol Nº 155/98, Elab. Leg. N° 2440/2220, Acevedo 3867 - Lomas del Mirador, S2B5 Vto: 12/18, Industria Argentina";

15) "Poli Make Up HD High Definition Silk Foundation - Base de Maquillaje siliconada, Maquillaje Hidratante Siliconado By Mila Marzi, Cont. Neto 20 cc, M.S. Resol Nº 155-98, Elab. Leg. Nº 2440/2220, Acevedo 3867 - Lomas del Mirador, F4016A Vto: 10/18, Industria Argentina";

16) "Poli Make Up HD - Maquillaje Corrector Hidratante Siliconado 02, Cont. Neto 10 cc, R 155-98, Leg. Elab. 2440/2220, Acevedo 3867 - Lomas del Mirador, F8616A Vto: 06/18, Industria Argentina";

17) "Poli Make Up Concealer Corrector de ojeras, Tonalizador Correctivo By Mila Marzi, 2,5 grs, M.S. A.S N° 155/98, Leg. Elab. 2440/2220, Acevedo 3867 - Lomas del Mirador, Industria Argentina"; cuyo rotulado carece de la codificación de lote y vencimiento;

18) "Poli Make Up Perfect Cream Corrector de cejas, Tonalizador Correctivo By Mila Marzi, 4 grs, M.S. Resol. N° 155/98, Leg. Elab. 2440/2220, Acevedo 3867 - Lomas del Mirador, Industria Argentina"; cuyo rotulado carece de la codificación de lote y vencimiento;

19) "Poli Make Up Sombra Compacta By Mila Marzi, 4 grs, M.S. A.S. Resol. N° 155/98, Lab. Ela. 2440/2220, Acevedo 3867 - Lomas del Mirador, Industria Argentina"; cuyo rotulado carece de la codificación de lote y vencimiento;

20) "Poli Make Up HD (lápiz labial), Cont. Neto 3,5 gr, L: FC816A V: 08/18, Elab: 2220, M.S. Resol. 155/98, Industria Argentina";

21) "Poli Make Up (lápiz labial), cont. Neto 3,5 g, FN91GA Vto: 09/18, Res. 155-98, Elaborador 2440/2220, Acevedo 3801 - Lomas del Mirador, Industria Argentina";

22) "Poli Make Up superbeautiful in one step- Base de Maquillaje compacta- para todo tipo de piel, Maquillaje compacto satinado By Mila Marzi, 10grs, M.S A. S. N° 155/98, Leg. Elab. N° 2440, Catamarca 3967, Villa Ballester, Industria Argentina"; cuyo rotulado carece de la codificación de lote y vencimiento;

23) "Poli Make Up Sun For Body, Need a tan Now!- body Cont. Neto 100 cc" (en etiqueta frontal), con etiqueta al dorso con la leyenda "Poli Make Up Sun For face, Need a tan Now!- face, Maquillaje Liquido By Mila Marzi, Resol. N° 155-98, Legajo E. 2440, Cont. Neto 120 cc, SAB5 Vto: 12/17, Industria Argentina";

24) "Poli Make Up Highlights Foundation - Base de Maquillaje efecto luminoso- para todo tipo de piel, Cont. Neto 30 cc, Maquillaje Humectante satinado Mila Pro By Mila Marzi, R 155-98, Leg. Elab. 2440, Acevedo 3867 - Lomas del Mirador, Industria Argentina"; cuyo rotulado carece de la codificación de lote y vencimiento;

25) Base de Maquillaje humectante de cobertura liviana, para todo tipo de piel, 02, Cont. Neto 30 cc, Maquillaje líquido By Mila Marzi, R 155-98, Leg. Elab. 2440, Acevedo 3867 - Lomas del Mirador, FE91GA Vto: 10/18, Industria Argentina";

26) "Poli Make Up Lapiz Labial By Mila Marzi, 2.5 grs, Min. S.A.S. N° 33092-11, Leg. 2440, Industria Argentina"; cuyo rotulado carece de la codificación de lote y vencimiento;

27) "Poli Make Up Brillo Labial 08, Cont. Neto 10 cm3, STA5 VTO: 11/17, Resolución 155-98, Legajo Elaborador 2440, Acevedo 3867 - Lomas del Mirador, Industria Argentina";

28) "Poli Make Up I Lipliner, cont. Neto 3,5 g, Lab. Elab. N° 2440, Acevedo 3867 - Lomas del Mirador, Industria Argentina"; cuyo rotulado carece del dato de inscripción ante ANMAT (Res. 155/98) y de la codificación de lote y vencimiento;

29) "Poli Make Up Labial Humectante By Mila Marzi, Cont. Neto 3,5 gr, F6616A, Vto: 06/18, M.S. A.S. Resol. N° 155/98, Lab. Elab. N° 2440, Acevedo 3867 - Lomas del Mirador, Industria Argentina".

Disposición 9819-E/2017

Artículo 1º.- Prohíbese preventivamente el uso y la comercialización de los siguientes productos, en todas sus presentaciones, a saber:

A) XúLu MAQ. COMPACTO, art 148-02, cont. Neto 9 grs., Lab. Elab. 2796, Res. 155/98, Celugama S.A., Industria Argentina; cuyo envase carece en su rotulado de la codificación de lote y vencimiento;

B) SUETER Alisador Temporario del Cabello - Protector Térmico, Cont. Neto 150 cm3, alisador temporario para todo tipo de cabellos, M.S. y A.S. Res. N° 155/98, Industria Argentina; cuyo envase carece en su rotulado del N° de legajo del establecimiento elaborador, datos del responsable de la comercialización, listado de ingredientes y de la codificación de lote y vencimiento. Cabe señalar que el producto se comercializa también en presentación de contenido neto 300 cm3, la que presenta las mismas características de rotulado que la citada anteriormente;

C) SPATAGONIA Mascara de arcilla verde - Baño Termal - Cristales de Fango verde, Res. 155/98, Est. Envasador Legajo N° 1736, Industria Argentina, Jabul S.A.; cuyo envase carece en su rotulado de la codificación de lote y vencimiento.

Productos médicos

Disposición 9816-E/2017

Artículo 1°.- Prohíbese el uso y la distribución en todo el territorio nacional de todos los productos médicos fabricados y comercializados por la firma GU-DES de Javier Esteban Machain, hasta tanto se encuentren inscriptos en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica de esta Administración.

Artículo 2°.- Instrúyase sumario sanitario a Javier Esteban MACHAIN (CUIT 20-25979733-1) titular de la firma GU-DES, con domicilio en la calle Tucumán 2638 de la Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Disposición 9825-E/2017

Artículo 1°.- Prohíbese el uso y la distribución en todo el territorio nacional el producto médico rotulado como: "KIT QUIRÚRGICO ESTERIL / 2 camisolines con puño de algodón / 1 capucha fenestrada / 1 campo quirúrgico / 2 cubre mangueras / 4 Toallas para Higiene Personal / 2 Barbijos de 3 pliegues con elástico / 2 Pares de cubre Calzados / 2 Cofia Plisada Descartable / ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO / vencimiento 24 meses desde su elaboración / ANMAT: N° 605 / Disp N°: 1035/06. Industria Argentina", hasta tanto se encuentre inscripto en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica de esta Administración Nacional.

Productos domisanitarios

Disposición 9817-E/2017

ARTÍCULO 1º.- Prohíbese el uso y comercialización en todo el territorio nacional de todos los dispositivos de acondicionamiento de agua de red y filtros para dispensers de la firma Agua Pureza Soluciones Hídricas S.R.L. distribuidora de los productos Hidrolit de General Water Company, hasta tanto obtenga los registros correspondientes para su comercialización.

ARTÍCULO 2º- Instrúyase sumario sanitario a la firma Agua Pureza Soluciones Hídricas S.R.L. con domicilio en la calle N° 7 1228, La Plata, provincia de Buenos Aires.