Copa Davis: Guido Pella abrirá la serie ante Mikhail Kukushkin

Fotos Guido Pella abrirá la serie ante Mikhail Kukushkin

Hoy 10:07 -

Kazakhstán, sobre superficie dura y bajo techo en el Centro Nacional de Tenis, es el desafío, desde este viernes, a las 3 de nuestro país, de un equipo en el que vuelve a estar el bahiense Guido Pella, dos debutantes, Andrés Molteni y Machi González, citados, en principio, sólo para jugar el punto del dobles y Diego Schwartzman, en la mejor temporada de su carrera que lo tiene entre las 28 raquetas más valiosas del circuito, más el agregado del santiagueño Marco Trungelliti.

La serie posee, para los argentinos, una carga emocional extra. Nadie menciona la palabra "descenso", pero se sabe que un golpe kazako significaría retroceder a la Zona Americana.

El sorteo de los partidos, realizado en el Museo Nacional, determinó que el primer match de la serie sea entre Pella (single 2) y Mikhail Kukushkin (single 1). A continuación, jugarán Schwartzman y Dmitry Popko (20 años, 196° del circuito). La inclusión de este joven jugador fue una sorpresa para Orsanic y Schwartzman: pensaban que la segunda raqueta sería Aleksandr Nedovyesov, que si bien tiene menor ranking (235°) que Popko, acumula siete series en la Davis. Popko actuó sólo en una ronda y fue en esta temporada. De todos modos, la esencia del rival no varía, según el Peque: "Hasta el día anterior no suelo pensar mucho en el rival, pero creía que iba a jugar contra Nedovyesov el primer día. Ahora vamos a analizar a Popko, pero los dos son bastante parecidos, agresivos, no dan mucho ritmo y les gusta este tipo de canchas duras".