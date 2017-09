Fotos Llega lo mejor del Rotax Nacional

15/09/2017 -

Mañana y el domingo la máxima categoría del karting argentino pisará suelo santiagueño, RMC Rotax National, con su 8ª fecha en el kartódromo Francisco de Aguirre, en donde Santiago tendrá varios representantes en escena, entre los que podemos destacar a Agustín Panario, Ignacio Brunetti y Valentino Bica. Agustín Panario de 15 años, le dijo a EL LIBERAL que está confiado en poder hacer un buen papel en casa. "Me siento tranquilo para la carrera del fin de semana ya que me vengo entrenando hace muchas semanas, poniendo mucho esfuerzo en el gimnasio y yendo al kartódromo a girar con mi preparador Gustavo Burgos y con todo el equipo JMK Racing Team", dijo. Luego, Panario, quien fue 5º en Sunchales) agregó: "Tengo la ilusión de hacer un podio, no sé si un triunfo, ojalá que se dé pero con un podio estoy contento. Siento que voy creciendo en este deporte porque le pongo mucha dedicación. Estoy viviendo cosas nuevas, sintiendo cosas nuevas. Y mi crecimiento en este deporte se lo debo a Gustavo que es quien me guía hace un año. Quiero agradecer a todo el equipo porque me entrega un auto de punta", contó. Por su parte, Valentino Bica, quien viene de ser escolta en Sunchales, comentó que está ansioso por salir a pista. "Estamos pasando un buen momento con el equipo. Ahora vamos a correr en Santiago y eso es un plus porque conocemos bien la pista. Ojalá que todo salga bien y que podamos desarrollar nuestra estrategia. No va a ser para nada sencillo porque en escena estarán destacados volantes de todo el país", dijo el campeón provincial. Bica de 16 años, quien incursiona en la Fórmula Renault Plus, contó que viene trabajando duro tanto en la parte física como en la conductiva para mejorar. "Me tengo confianza para tratar de volver a estar en el podio en casa", aseguró. En tanto que Ignacio Brunetti de 12 años (Rotax Junior), hará una nueva experiencia. El pequeño es animador y se tiene confianza para mezclarse con los de punta. La cita se inciará mañana a las 10 con entrenamientos, una clasificación y dos series. El domingo otra serie para determinar el orden de largada de final que irá a las 13.30. Se esperan por cerca de 80 máquinas de todo el país.