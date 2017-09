Licitan obras de pavimento para los barrios América del Sur y Borges

Fotos INVERSIÓN. Las distintas obras de pavimento pronto a ejecutar impactarán en distintas calles de los barrios América del Sur y Borges.

15/09/2017 -

En el marco del programa de pavimentación que abarca todos los barrios de la ciudad capital, el intendente Hugo Infante dispuso llamar a licitación pública aprobada mediante decreto para la provisión de pavimento de hormigón simple en distintas arteras de los barrios América del Sur y Borges.

En el caso del barrio América del Sur, se concretarán las obras en las calles colectora Solís (e) Av. Del Trabajo y Final, Montevideo (e) Colectora Solís y Final, Caracas (e) Colectora Solís y Final, Lima (e) Colectora Solís y Final, La Paz (e) Colectora Solís y Paraguay, Chile (e) Caracas y Final, Paraguay (e) La Paz y Final.

El presupuesto oficial es de $6.880.541,75. La apertura de sobres se realizará el 4 de octubre del corriente año a las 9.30 en la Dirección de Compras, Suministros y Bienes Patrimoniales, ubicada en Avellaneda Nº 376, planta alta.

Además, se llamó a licitación pública para encarar obras de pavimento de hormigón simple en distintas calles del Barrio Borges ; calle Pedro Cinquegrani (calle 100) (e) Dr. Aguad y Alfredo Palacios, Vicente Gigli (calle 101) (e) Dr Aguad y Jorge Abalos, Selva Yolanda Ramos (calle 102) (e) Dr. Aguad y Jorge Abalos, Sara Díaz de raes (Calle 11) (e) Juan C. Rímini y Blanca Irurzum, Santillán (calle 104) (e) Sara E. Rigourd y Marta C. de Hamann, A. Gil Rojas (calle 105) (e) Sara E. Rigourd y Marta C. De Hammann, R Castro (calle 106) (e) Sara E. Rigourd y Marta C. de Hamann , Julio Carreras (calle 107) (e) Sara E. Rigourd y Sara Díaz de Raed.

El presupuesto oficial es de $15.797.253,49. La apertura de sobres se realizará el día 3 de octubre del corriente año.