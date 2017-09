Y el Renzi sigue produciendo magia

16/09/2017 -

El cine Renzi, esa inmensa catedral cinematográfica de La Banda, ha recuperado su época de esplendor. La gente, como dice Federico Fellii, en cada película que allí ve, queda con un sabor a gloria en la boca. Lo que otrora era una sala en desuso, hoy se convirtió en un solar donde la magia del séptimo arte volvió a instalarse con fuerza. El solar que creó don Guillermo Renzi volvió a ser el lugar obligado de la familia.

Las 2500 personas que ingresan, como mínimo por mes, le dan vida a este espacio que cayó en el olvido y luego fue recuperado, refuncionalizado y adecuado a los tiempos que corren. Las cintas que se proyectan, mayoritariamente argentinas, convocan a un público que hasta no hace mucho tiempo se mostraba renuente a verlas. Hoy, las películas que tienen puño y letra de cineastas nacionales se yerguen con hidalguía al ver cómo se llenan las 300 butacas con que cuenta actualmente la histórica sala.

Los espectáculos que se presentan, sean conciertos de los exponentes de los más variados géneros hasta obras teatrales, le dan vida, color y alegría a este lugar que es un signo inequívoco de la identidad de los bandeños.

¿Quién hizo el milagro de que la gente volviera a creer en el recuperado espacio cinematográfico? Sencillamente, la elaboración de una muy buena cartelera con películas del llamado nuevo cine argentino. Y esto se da en la instalación del Espacio Incaa (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), un programa que fue creado, a nivel nacional, en marzo de 2004 con el propósito de garantizar la exhibición de las producciones cinematográficas argentinas, incluidas las de estreno comercial, paso digital o menores y cortometrajes. Aquí está una de las claves principales de éxito obtenido en la recuperación del público del cine Renzi, de La Banda. Entonces, los bandeños hicieron realidad la meta de este programa: recuperar la tradición cinematográfica que tuvieron los argentinos, la de vivir el cine como hecho cultural y social, como arte y entretenimiento.

Es a través de este espacio, como todos los existentes en el país, que se permite, formar espectadores críticos, socializar el acceso al cine y recuperar el cine como un espacio social de esparcimiento, formación de identidad nacional, respeto por la diversidad y promoción cultural. Asimismo, facilitar el encuentro del realizador audiovisual y el público.

Sobre este último punto, el Renzi ha sido testigo de los estrenos de “Beirut-Buenos Aires-Beirut”, con la presencia de Grace Spinelli, su protagonista y productora ejecutiva. También el estreno de “Vigilia”, con la presencia de Julieta Ledesma, su directora, y Pablo Ríos, su protagonista. Además, se estrenó “La Cancha”, con la asistencia de Mariano Melamed, su realizador, y Rubén Garnica, su protagonista. En el caso de “Vigilia”, fue filmada en Ojo de Agua. En tanto, “La Cancha” es un filme basado en una historia que contó EL LIBERAL sobre un trabajador santiagueño y las ansias de superación de su familia a través del tenis.

La continuidad que se brinda con la programación mensual de las películas, la planificación de actividades especiales (espectáculos teatrales para niños) y el apoyo incondicional de las autoridades municipales, han posibilitado que recupere el brillo de antaño, su identidad y despierte, por ejemplo, el interés de la cineasta e investigadora Julieta Bilik sobre la historia del solar situado en Besares N° 151 y que fue elegido entre una importante cantidad de cines recuperados de otras provincias. Julieta tiene pensado escribir un libro con las crónicas de cines recuperados y, también, realizar un documental. Y el Renzi escribirá nuevamente su historia a través de la pluma y la cámara de Julieta.

“Siempre he preferido el reflejo de la vida a la vida misma. Si he elegido los libros y el cine desde la edad de once o doce años, está claro que es porque prefiero ver la vida a través de los libros y del cine” (Francois Truffaut).