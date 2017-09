Los abuelos que recuperaron las ganas de vivir

Hoy 20:46 - Se llama Residencia de larga estadía para adultos mayores “Mama Antula”, cambio de nombre que se produjo dentro de la innovación y de la puesta contemporánea de las pautas gerontológicas actuales. Un aniversario pertenece a todos. El de una persona a todos sus seres amados y cercanos. El de una institución a sus miembros. El de una ciudad a todos sus vecinos. Mucho más cuando éstos son parte activa de su vida cotidiana. Es el caso de la Residencia de larga estadía para adultos mayores “Mama Antula”, que merced a un cambio de concepción institucional, decidió abrir sus puertas en ambas direcciones: no solo los abuelos son visitados y acompañados, sino que encuentran similar contención cuando salen a presentarse con los vecinos que siempre estuvieron del otro lado de la valla, pero con quienes antes no podían vincularse. Una historia que son muchas y que les pertenecen a todos los bandeños y santiagueños. L a directora de la institución, Lucía Witte, lo reseña de manera muy gráfica: “Cuando asumí como directora, me encontré con algunos mitos respecto de la institución. Sí había realidades concretas en cuanto al estado de las instalaciones y a situaciones que se vivían puertas adentro, pero que tenían que ver más que nada con la imagen que el barrio, la gente tenía respecto del hogar. Como soy una admiradora de las organizaciones no gubernamentales (ONG), he decidido mostrar, abrir las puertas de la institución a la comunidad para que se desmitifique la idea del hogar de encierro, de un depósito, que era la palabra con la que mucha gente lo asociaba, a pesar de ser una institución querida dentro de la sociedad”. Relata entonces que “con mucha ayuda de la gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, en cuanto al nombramiento de personal, de acompañamiento a la gestión, se ha encarado una nueva actitud de inclusión social, de revinculación de la institución con la sociedad. Actualmente, tenemos visitas permanentes. Hicimos innumerables actividades, tenemos visitas de alumnos de escuelas bandeñas y santiagueñas. Escuela de Manualidades de Santiago del Estero tiene un proyecto anual con alumnos de 4º y 5º año: nos acompañan a festejar los cumpleaños, se están preparando para ayudarnos a hacer una huerta”. Nietos por un día En este marco, “la presencia de la juventud en la institución genera una dinámica muy especial, además es recíproco, porque hay una retribución de los viejos (es correcto el término) a los adolescentes también, porque por ejemplo se puede ver que chicos que estaban permanentemente enfrascados en su celular se ponen a conversar, ayudarlos a comer, llevarlos en sus sillas a pasear, tocarles la guitarra, etc.”, explica Witte sobre la interacción. La cooperadora del hogar colabora mucho también con la residencia, igual que grupos de amigos, destaca. “Hicimos visitas al Polideportivo de la provincia con la escuela secundaria San Martín, del barrio Mishqui Mayu. También concretamos una visita histórica a la Escuela Normal de La Banda, una experiencia tremendamente emocionante, donde (los abuelos) fueron recibidos, les prepararon números artísticos, (y los alumnos) elabora Por ejemplo, la