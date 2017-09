Salto inicial para la Copa del Mundo

Fotos NIVEL Con una pista en excelentes condiciones, la selección argentina irá en busca de un lugar en las instancias decisivas, pensando en el podio.

16/09/2017 -

Lo mejor del Supercross se pone en marcha en Santiago. La instancia de definición de la quinta y sexta fecha de la Copa del Mundo se desarrollará hoy y mañana, en forma conjunta con el Argentino en la pista La Catedral. La cita arrancará hoy a las 10 con las pruebas en las diferentes categorías, en tanto que la instancia de definición, cuartos de final se desarrollará desde las 15.50. Las finales irán desde las 16.40 hasta las 17, de varones y mujeres.

Cabe recordar que los candidatos a quedarse con la última fecha de la Copa del Mundo son el francés Sylvain André, líder con 415 puntos; el holandés Dave Van Der Burg con 395; Tory Nyhaug con 390; el estadounidense Connor Fields con 370 y el holandés, Twan Van Gent (335).

Entre las damas podemos mencionar a la holandesa Laura Smulders, la danesa Simone Christensen, Mariana Pajón (Colombia).

La selección Argentina intentará por supuesto meter a sus representantes en las instancias decisivas, tales como Ramiro Marino, Gonzalo Molina, Ezequiel Torres, entre otros.

Cronograma

Hoy de 10.45 a 11.30: práctica elite women, grupo "C". De 11.30 a 12.15: prácticas elite men, grupo "B". De 12.15 a 13: prácticas elite men, grupo "A". De 13 a 13.30: sesión de autógrafos. De 14 a 14.25: primera ronda (elite men). De 14.25 a 14.35: primera ronda (elite women). De 14.45 a 14.55: repechaje elite men. De 14.55 a 15: repechaje elite women. De 15 a 15.20: descanso. De 15.20 a 15.30: octavos de final (elite men). De 15.30 a 15.40: descanso. De 15.40 a 15.50: cuartos de final (elite women). De 15.50 a 16: cuartos de final elite men. De 16 a 16.10: descanso. De 16.10 a 16.20: semifinales elite women. De 16.20 a 16.30: semifinales elite men. De 16.30 a 16.40: descanso. De 16.40 a 16.50: final elite women. De 16.50 a 17: final elite men. De 17 a 17.15: ceremonia de premiación, 5ª fecha de la Copa del Mundo.

Campeonato Argentino

A las 18 se inician las competencias por la quinta fecha del campeonato argentino (instancias de mangas clasificatorias y semifinales, todas las categorías)

Mañana de 9 a 9.45: warm up de 15 minutos para cada grupo. De 10 a 11: finales de todas las categorías de pilotos novicios y expertos, damas y cruceros excepto las categorías de Expertos de 14, 15, 16 y de 17 a 24 años (Campeonato Argentino). De 11 a 11.30: ceremonia de entrega de premios del Campeonato Argentino para las categorías novicios y expertos, damas y cruceros, excepto las categorías de Expertos de 14, 15, 16 y de 17 a 24 años. De 12 a 12.30: presentación de los JJ.OO. de la Juventud Buenos Aires 2018. De 12.45 a 13.05: warm up elite women, grupo "C". De 13.05 a 13.25: warm up elite men, grupo "B". De 13.25 a 15.45: warm up elite men, grupo "A". De 13.45 a 14: descanso

14 a 14.25: primera ronda elite men. De 14.25 a 14.35: primera ronda (elite women). De 14.45 a 14.55: repechaje elite men. De 14.55 a 15: repechaje elite women. De 15 a 15.20: finales de expertos de 14, 15, 16 y de 17 a 24 años. Campeonato Argentino. De 15.20 a 15.30: octavos de final elite men. De 15.30 a 15.40: descanso. De 15.40 a 15.50: cuartos de final elite women. De 15.50 a 16: cuartos de final elite men. De 16.10 a 16.20: semifinales elite women. De 16.20 a 16.30: semifinales elite men. De 16.40 a 16.50: final elite women. De 16.50 a 17: final elite men. De 17 a 17.15: premiación, 6ª fecha de la Copa del Mundo. De 17.15 a 17.30: coronación de los Campeones de la Copa del Mundo.