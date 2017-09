El impacto tecnológico en el Derecho Procesal Penal Garantista

Fotos MESA PANEL. La ponencia fue encabezada por la Dra. Indiana Garzón y el Dr. Alberto Binder.

En la segunda jornada de desarrollo del XXIX Congreso Nacional de Derecho Procesal y ante un nutrido público, se produjo la disertación sobre el tema Jurisdicción y Nuevas Tecnologías, a cargo del Dr. Alberto Binder y la Dra. Cecilia Indiana Garzón, de la Comisión Penal.

La ponencia tuvo como columna vertebral la premisa de que hay "un naufragio del Derecho Procesal garantista frente a la invasión de instrumentos tecnológicos y redes sociales", situación actual que se consideró oportuno debatir.

Luego de las exposiciones se realizó un intercambio de inquietudes con el público que presenció las ponencias.

En este contexto, la Dra. Garzón se refirió al impacto del avance tecnológico en el proceso penal. "Queremos debatir si ese impacto constituye un verdadero naufragio del proceso penal garantista tal como lo concebimos ahora. Es importante empezar a preguntarnos qué debemos modificar para poder adecuar el impacto de las tecnologías que implican algún cercenamiento de los derechos individuales como el derecho a la intimidad o a la autoincriminación", expresó.

Eficiencia vs. Garantía

El avance de la tecnología es una realidad incontrastable, frente a esto Garzón mencionó: "La discusión está en si sirven como elemento probatorio y si tenemos una legislación adecuada que pueda legitimar la incorporación de esos medios digitales como prueba".

Agregó: "Hoy avanzamos en un vacío legislativo en cuanto a la regulación como medio de prueba de estos medios".

Sobre las posturas antagónicas, señaló: "Están quienes consideran que hay que avanzar, entonces recurren a interpretaciones que permitan el ingreso y legitimación de estos medios. Esto está en juego y en discusión porque nosotros tenemos principios de derecho procesal que van a limitar esta incorporación si previamente no están reglamentadas".

El medio local

En cuanto a la situación local, mencionó que Santiago del Estero "todavía tiene en marcha un proceso de reforma de adecuación de este Código que actualmente estamos aplicando. Dicho Código que se sancionó con el Sistema Acusatorio que es de primera generación, merece un retoque de adecuación legislativa para incorporar modalidades e instituciones como el sistema de oralidad".

Puntualizó que sin embargo "no se pueden desconocer las ventajas que son muchas y facilitan la investigación, la localización de presuntos responsables de hechos ilícitos, pero al mismo tiempo como no hay una regulación expresa debemos ser cuidadosos para que no se avance en el cercenamiento de los derechos individuales fundamentales".