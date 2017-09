La app que permite a los sordomudos comunicarse, creada por un emprendedor argentino de 18 años

Hoy 20:21 -

El emprendedor Matteo Salvatto terminó el secundario con orientación en electrónica y, en lugar de seguir haciendo robots y cohetes, quiso crear algo que contribuyera a la comunidad. Al ser su mamá intérprete en lengua de señas y docente para sordos, pensó en aplicar la tecnología para ayudar a estas personas y creó “Hablalo”, una app que asiste a gente con problemas para comunicarse verbalmente y con dificultades en la audición.

Lanzada en enero, la aplicación ya tiene 10 mil descargas y funciona en 10 países de habla hispana. Sin embargo, Salvatto, de 18 años, no se detiene y está trabajando para agregarle funcionalidades y mejorarla lo más posible para, una vez que eso esté desarrollado, lanzarse a otros proyectos relacionados con discapacidad.

“Yo soy técnico electrónico así que estudié electrónica, programación, desarrollo de plaquetas nada que ver con algo social pero cuando terminé la secundaria quería hacer algo para ayudar a la comunidad que tengo tan cerca. Como mi mamá es profesora de sordos, en todas las cenas familiares escuché hablar sobre sordos. Y un día dije ‘tenemos que aplicar la tecnología para ayudar a estas personas’”, afirmó en una entrevista con José del Río en el programa “Comunidad de Negocios”.

La aplicación integra dos servicios principales: uno de traducción de texto a voz, por el cual la persona sorda escribe lo que quiere decir. Por ejemplo: “¿Dónde hay una farmacia?”. Eso, al presionar un botón, se reproduce en voz alta. Luego, cuando le responden, por ejemplo, “Está a dos cuadras”, presiona un botón que activa un servicio de traducción de voz a texto y esa respuesta aparece como una oración en la parte baja de la pantalla del celular, incluso sin conexión a internet.

“Cualquiera que conozca de tecnología sabe que no es un desarrollo revolucionario. Es agarrar tecnología que ya existía para ponerla en un entorno que ayude a los sordos. Por ahí no nos ponemos a pensar pero no solamente no pueden comunicarse con los oyentes sino que, si están manejando, no escuchan una ambulancia, o cuando suena un timbre, o si hay un bebé llorando. Si tienen que ir a la AFIP tienen que ir con un intérprete y, si el interprete no puede ir, bueno la aplicación surge para dar una herramienta si pasa algo así”, explicó.

La app es gratuita y no hay ninguna parecida en el mundo. En un mes, Salvatto lanzará una nueva versión para iPhone con un modelo freemium por el cual se podrá pagar por una mejora sin publicidad. Pero eso no es todo sino que está pensando en más funcionalidades.”Estoy trabajando en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires para acerca a la robótica como un deporte o competencia a colegios de la provincia. Pero mi proyecto es mejorar Hablalo para que detecte un timbre que suena o un bebé llorando y le pueda avisar a la persona. Quiero tratar de mejorarla lo más posible y, una vez que esté eso desarrollado, me lanzaré a otros proyectos relacionados con discapacidad”, confió.

Por último, consultado por la opinión de su mamá, dijo que “está muy contenta porque es cierto que las personas sordas no tienen asistencia tecnológica”. “En enero se publicó y ya tiene 10 mil descargas por la demanda de la comunidad. Ellos mismos me sugirieron mejoras”, concluyó.