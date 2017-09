Fotos Brutal golpiza al entrenador de la 8ª división de Central Córdoba tras un partido con Mitre

17/09/2017 -

Jugadores de la Octava División del Club Atlético Mitre atacaron a golpes a Sebastián Di Pietro, entrenador de la misma categoría del Club Central Córdoba, luego de un encuentro por la séptima fecha del torneo juvenil, en un predio de Villa Zanjón. Según denunció el DT, el encuentro había finalizado con resultado favorable para el equipo de los "ferroviarios".

Él se encontraba en el estacionamiento del predio, dentro de su automóvil en compañía de dos de sus dirigidos.

Cuando giró el rodado para salir se detuvo para comentar sobre el triunfo con el padre de otro menor.

La conversación se interrumpió cuando una mujer comenzó a insultarlo. Se trataba de la madre de un adolescente de 15 años, quien formaba parte del equipo derrotado.

La mujer aducía que se burlaban de los "aurinegros".

En diálogo con EL LIBERAL, Sebastián sostuvo que ante los improperios de la mujer "sólo le contesté que no sea atrevida y que no se meta" porque era una conversación entre ellos.

El DT continuó relatando: "Uno de los chicos vive en el Bº 8 de Abril y es jugador mío, entonces nos estábamos riendo, contentos. Esta señora estaba como a 10 metros y se acerca para agredirme". Mientras la mujer profería insultos, "su hijo de 15 años se acerca de atrás a mi auto y comienza a gritarme diciéndome ‘¿Qué te pasa hijo de p…?’, a lo que le respondo ‘andá hijo, no seas atrevido’. Ahí me hace un amague como para pegarme una trompada".

Di Pietro sostuvo que, ante el temor que las cosas pasaran a mayores, descendió del rodado. "Abro la puerta y me bajo para tranquilizar las cosas y fue entonces cuando llegaron otros padres de Central y él se va. Pero al ver que su madre vuelve para golpearme, regresa y me pega una trompada en la cabeza y una patada en la espalda", explicó el entrenador.

Cuando Di Pietro se da vuelta para ver a su atacante, resbala y cae sobre unos ladrillos. Además continuó diciendo: "Se arma un tumulto y los padres interceden porque el chico me iba a pegar mientras estaba en el piso. Después viene otro chico de Mitre, de la 9ª División, y me da una patada en el cuello mientras estaba tirado y sale corriendo". Personal de Mitre hizo ingresar a los menores al colectivo en el que se movilizaban, y allí aparece en acción Miguel Rodríguez, técnico de Mitre.

"Aparece Rodríguez. Vergonzoso lo suyo. Comenzó a gritarme. Es un impresentable como educador de jugadores formativos. Es impresentable. Allí intervienen otros compañeros y nos retiramos". Tras el incidente, Di Pietro se presentó en la Comisaría Seccional Séptima donde radicó la correspondiente denuncia.

"Si bien no tengo golpes visibles, me duele el cuello por la patada que recibí. Son chicos de 15 años que tienen la contextura física y la fuerza para jugar en la primera división. De hecho hay jugadores de esa edad que patean fuerte y si me pegaba bien en la cabeza me podría haber matado", finalizó el entrenador.