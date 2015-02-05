CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de Septiembre 2017

A LAS 22.45 GOLPE AL CORAZÓN

Hoy 21:34 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.00 BOB ESPONJA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

18.30 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 GOLPE AL CORAZÓN

23.45 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

00.55 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 JURÁSICO

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

21.00 TPA NOTICIAS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7, 1ª EDICIÓN

15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL ARG

VS. DOUGLAS HAIG

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 EL SABOR DE LA HISTORIA

(ESTRENO)

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR EL 14: ALTE.

BROWN VS. DEFENSORES DEL

SUD (F.)

20.00 ANIMALANDIA

20.30 POLIFONÍA

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 PUNTO LÍMITE

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 DEPORTE EXPRESS CENTRAL

CÓRDOBA

21.00 NOTI EXPRESS


PELÍCULAS

CINEMAX

07.31 SCOOBY-DOO Y KISS. EL MISTERIO DEL

ROCK AND ROLL

09.00 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017

09.28 EL CÓDIGO ENIGMA

11.48 MAMÁ POR ENCARGO

13.47 ESTE CUERPO NO ES MÍO

15.51 TIERRA DE OSOS

17.36 LA PRINCESA Y EL SAPO

19.34 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO

LUMINOSO DE LA VIDA

22.00 TODOPODEROSO

TCM

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 4)

09.20 MIRA QUIÉN HABLA TAMBIÉN

10.47 MOONWALKER

12.35 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO

DEL REY

16.15 CÓDIGO DE HONOR

18.16 SUBAN EL VOLUMEN

20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

20.35 LA NIÑERA

21.00 GENERACIÓN X

22.48 ST. ELMO’S FIRE

TNT

09.26 UN JUEGO VS. EL DESTINO

11.46 LO MEJOR DE LOS EMMYS

11.49 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS

14.09 LO MEJOR DE LOS EMMYS

14.12 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

16.06 PREMIOS EMMYS

17.06 PREMIOS EMMYS

20.06 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

22.00 RIDDICK

00.21 LO MEJOR DE LOS EMMYS

00.24 SUPERFUMADOS

SPACE

07.03 HULK

09.49 BATMAN INICIA

12.30 MATRIX RECARGADO

15.04 MATRIX REVOLUCIONES

17.32 CONAN, EL BÁRBARO

19.43 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2.

LA VENGANZA DE ELE

22.30 EL CÉSAR

23.15 EL CÉSAR

CINECANAL

09.00 EL ABISMO

11.35 MI PAPÁ Y NUESTRO MUNDO FANTÁSTICO

13.40 DÍA DE LA INDEPENDENCIA

16.15 PERCY JACKSON Y EL LADRÓN DEL RAYO

18.30 LA ERA DE HIELO 4

20.10 ALVIN Y LAS ARDILLAS. FIESTA SOBRE

RUEDAS

22.00 PADRES POR DESIGUAL

23.50 TE AMO, BROTHER

SONY

06.30 RULES OF ENGAGEMENT

08.00 SEINFELD

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

15.00 SIN SALIDA

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 BLACK-ISH

21.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

22.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

23.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY


A DÓNDE IR

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 24, A LAS 15, SANTIAGUEÑOS

4 SE PRESENTARÁ EN

EL MARCO DE LOS RECITALES

QUE ORGANIZA SADAIC CONJUNTAMENTE

CON LA MUNICIPALIDAD

DE LA CAPITAL. EL GRUPO

ESTÁ INTEGRADO POR FITO MANZUR,

LEONEL ABAY, MARTÍN LÓ-

PEZ Y OMAR CARDOZO, Y JUNTOS

PROPONEN UNA MIRADA LATINOAMERICANA

DE LA MÚSICA.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

+ SÁBADO 23, A LAS 19, SE PRESENTARÁN

LOS “YOUTUBERS”

PABLO AGUSTÍN Y BÁRBARA

MARTÍNEZ CON SU SHOW “BAJO

NINGÚN TÉRMINO”.

+ DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS

22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ

SU CD “UNA VUELTA MÁS”.

FÓRUM

(PERÚ Nº 510

EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22,

AXEL PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO.


CINES

SUNSTAR

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

18/09-20/09-17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 (Subt)

LOCOS POR LAS NUECES

(3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

18/09-20/09 -16:30 (Cast) 18:30

(Cast) 20:30 (Cast)

ATÓMICA (2D):

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

HOY AL 20/09-22:45 (Subt)

LA CORDILLERA (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

18/09-20/09 -17:30 (Cast)

DURO DE CUIDAR (2D):

COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

HOY AL 20/09-20:00 (Cast) 22:30

(Subt)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 20/09 -17:30 (Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

HOY AL -20/09-20:00 (Cast) 22:30

(Subt)

LOCOS POR LAS NUECES

(2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

18/09-20/09 -16:15 (Cast) 18:15

(Cast)

LOS QUE AMAN, ODIAN

(2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY Al 20/09-20:15 (Cast) 22:30

(Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

LOCOS POR LAS NUECES 2

CASTELLANO 2D 20:50 (TODOS

LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 18:00 (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS

C/R CASTELLANO 2D 17:30- 19:50

20:20- 22:10 22:50 (TODOS LOS

DÍAS)

LOS QUE AMAN, ODIAN APTA

13 AÑOS C/R CASTELLANO 2D 23:00

(TODOS LOS DÍAS

DOS LOS DÍAS)

EMOJI: LA PELÍCULA ATP

CASTELLANO 2D 18:30 (TODOS LOS

DÍAS)

IT ESTRENO 21 DE SEPTIEMBRE

2D CASTELLANO 17:00 - 19:50 22:40

 
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