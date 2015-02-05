CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de Septiembre 2017
A LAS 22.45 GOLPE AL CORAZÓN
Por El Liberal
Hoy 21:34 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.00 BOB ESPONJA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
18.30 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 GOLPE AL CORAZÓN
23.45 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
00.55 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 JURÁSICO
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
21.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7, 1ª EDICIÓN
15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL ARG
VS. DOUGLAS HAIG
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 EL SABOR DE LA HISTORIA
(ESTRENO)
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR EL 14: ALTE.
BROWN VS. DEFENSORES DEL
SUD (F.)
20.00 ANIMALANDIA
20.30 POLIFONÍA
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 PUNTO LÍMITE
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 DEPORTE EXPRESS CENTRAL
CÓRDOBA
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.31 SCOOBY-DOO Y KISS. EL MISTERIO DEL
ROCK AND ROLL
09.00 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017
09.28 EL CÓDIGO ENIGMA
11.48 MAMÁ POR ENCARGO
13.47 ESTE CUERPO NO ES MÍO
15.51 TIERRA DE OSOS
17.36 LA PRINCESA Y EL SAPO
19.34 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO
LUMINOSO DE LA VIDA
22.00 TODOPODEROSO
TCM
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 4)
09.20 MIRA QUIÉN HABLA TAMBIÉN
10.47 MOONWALKER
12.35 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO
DEL REY
16.15 CÓDIGO DE HONOR
18.16 SUBAN EL VOLUMEN
20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
20.35 LA NIÑERA
21.00 GENERACIÓN X
22.48 ST. ELMO’S FIRE
TNT
09.26 UN JUEGO VS. EL DESTINO
11.46 LO MEJOR DE LOS EMMYS
11.49 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS
14.09 LO MEJOR DE LOS EMMYS
14.12 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
16.06 PREMIOS EMMYS
17.06 PREMIOS EMMYS
20.06 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
22.00 RIDDICK
00.21 LO MEJOR DE LOS EMMYS
00.24 SUPERFUMADOS
SPACE
07.03 HULK
09.49 BATMAN INICIA
12.30 MATRIX RECARGADO
15.04 MATRIX REVOLUCIONES
17.32 CONAN, EL BÁRBARO
19.43 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2.
LA VENGANZA DE ELE
22.30 EL CÉSAR
23.15 EL CÉSAR
CINECANAL
09.00 EL ABISMO
11.35 MI PAPÁ Y NUESTRO MUNDO FANTÁSTICO
13.40 DÍA DE LA INDEPENDENCIA
16.15 PERCY JACKSON Y EL LADRÓN DEL RAYO
18.30 LA ERA DE HIELO 4
20.10 ALVIN Y LAS ARDILLAS. FIESTA SOBRE
RUEDAS
22.00 PADRES POR DESIGUAL
23.50 TE AMO, BROTHER
SONY
06.30 RULES OF ENGAGEMENT
08.00 SEINFELD
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
15.00 SIN SALIDA
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 BLACK-ISH
21.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
22.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
23.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
A DÓNDE IR
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 24, A LAS 15, SANTIAGUEÑOS
4 SE PRESENTARÁ EN
EL MARCO DE LOS RECITALES
QUE ORGANIZA SADAIC CONJUNTAMENTE
CON LA MUNICIPALIDAD
DE LA CAPITAL. EL GRUPO
ESTÁ INTEGRADO POR FITO MANZUR,
LEONEL ABAY, MARTÍN LÓ-
PEZ Y OMAR CARDOZO, Y JUNTOS
PROPONEN UNA MIRADA LATINOAMERICANA
DE LA MÚSICA.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
+ SÁBADO 23, A LAS 19, SE PRESENTARÁN
LOS “YOUTUBERS”
PABLO AGUSTÍN Y BÁRBARA
MARTÍNEZ CON SU SHOW “BAJO
NINGÚN TÉRMINO”.
+ DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS
22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ
SU CD “UNA VUELTA MÁS”.
FÓRUM
(PERÚ Nº 510
EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22,
AXEL PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO.
CINES
SUNSTAR
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
18/09-20/09-17:00 (Cast) 19:30
(Cast) 22:00 (Subt)
LOCOS POR LAS NUECES
(3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
18/09-20/09 -16:30 (Cast) 18:30
(Cast) 20:30 (Cast)
ATÓMICA (2D):
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
HOY AL 20/09-22:45 (Subt)
LA CORDILLERA (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
18/09-20/09 -17:30 (Cast)
DURO DE CUIDAR (2D):
COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
HOY AL 20/09-20:00 (Cast) 22:30
(Subt)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 20/09 -17:30 (Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
HOY AL -20/09-20:00 (Cast) 22:30
(Subt)
LOCOS POR LAS NUECES
(2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
18/09-20/09 -16:15 (Cast) 18:15
(Cast)
LOS QUE AMAN, ODIAN
(2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY Al 20/09-20:15 (Cast) 22:30
(Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
LOCOS POR LAS NUECES 2
CASTELLANO 2D 20:50 (TODOS
LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 18:00 (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS
C/R CASTELLANO 2D 17:30- 19:50
20:20- 22:10 22:50 (TODOS LOS
DÍAS)
LOS QUE AMAN, ODIAN APTA
13 AÑOS C/R CASTELLANO 2D 23:00
(TODOS LOS DÍAS
DOS LOS DÍAS)
EMOJI: LA PELÍCULA ATP
CASTELLANO 2D 18:30 (TODOS LOS
DÍAS)
IT ESTRENO 21 DE SEPTIEMBRE
2D CASTELLANO 17:00 - 19:50 22:40