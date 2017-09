Lenín Moreno denunció que Rafael Correa lo espía

18/09/2017 -

En un nuevo episodio que agravó el enfrentamiento con su mentor y ahora enemigo político Rafael Correa, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, acusó al ex mandatario de espiarlo a través de una cámara oculta que había sido instalada de forma secreta en el despacho de gobierno. "El Servicio de Protección Presidencial detectó una cámara oculta en el despacho del presidente. Se me informa que esta cámara fue instalada por Correa hace siete u ocho años", denunció en un acto Moreno, en el poder desde hace casi cuatro meses. Moreno, que detalló que la cámara fue hallada cuando "el Servicio de Protección Presidencial se acercó y sintió algo caliente en la pared", reprochó a su predecesor -que gobernó el país entre 2007 y 2017- de no informarle de la existencia de la cámara ni de que "él la monitoreaba desde su teléfono celular". Sin referirse explícitamente a Correa, Moreno escribió en Twitter: "FISGÓN: aficionado a husmear la vida de los demás". Desde que asumió la presidencia, el pasado 24 de mayo, Moreno, que fue un estrecho aliado y vicepresidente de Correa (2007-2013), mantiene una ácida disputa con el ex presidente.