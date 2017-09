"Ahora comienza una nueva historia"

Fotos CONFIANZA. Juan Alessandroni (primero desde la izquierda) aseguró que Mitre llega en buenas condiciones al partido debut ante Estudiantes de San Luis.

19/09/2017 -

Mitre cumplió ayer el primer entrenamiento de la semana especial, teniendo en cuenta que el domingo a las 16.30 hará su debut absoluto en el Torneo Nacional B, recibiendo a Sportivo Estudiantes de San Luis y tras los trabajos, el mediocampista Juan Alessandroni anticipó que arrancan una nueva historia y desea hacerlo con el pie derecho.

Además aseguró que el Aurinegro llega en buenas condiciones al inicio y dijo que trabajan para no trasladar la ansiedad del plantel al campo de juego.

"Estamos con tranquilidad, hicimos una pretemporada acorde a las exigencias de la categoría. Ultimado detalles y tratando de seguir conociéndonos con los compañeros", declaró Alessandroni a El Liberal tras la práctica.

"Todos tenemos ganas de jugar ya. Más aún viendo los partidos de la primera fecha. Estamos muy ansiosos, pero no debemos trasladar eso a la cancha y tratar de manejar ese nerviosismo en favor del equipo", amplió en referencia a la ansiedad por iniciar la competencia.

El volante central indicó que desde lo futbolístico, el equipo está a punto.

"Llegamos bien. Las dos pruebas exigentes que tuvimos (Racing por Copa Argentina y el amistoso ante San Martín de Tucumán), el equipo estuvo a la altura de las circunstancias. El partido con San Martín, con la pretemporada concluida se vio un equipo distendido y le hicimos un buen partido a un rival de jerarquía".

El ex Unión de Mar del Plata remarcó que el objetivo en sostenerse en la categoría y para hacerlo deben conseguir resultados favorables en lo inmediato.

"Trataremos de adaptarnos rápido a la categoría y de conseguir resultados en lo inmediato para estar tranquilos lo antes posible".

Sobre el rival

Alessandroni observó el partido que Estudiantes protagonizó el pasado domingo ante All Boys y dijo que en este torneo no hay rivales fáciles.

"Vimos el partido de Estudiantes y sacamos nuestras conclusiones. Sabemos que no habrá rival fácil. Estudiantes el torneo pasado mantuvo la categoría cuando estaba muy complicado así que tiene sus méritos. Pero nosotros debemos mirar para adentro. Es una buena prueba este primer partido para saber dónde estamos parados".

Por último, Alessandroni se mostró feliz por haber sido parte del equipo titular en los partidos previos, pero no se confía en que tiene el lugar asegurado.

"Por suerte me tocó jugar, pero eso no garantiza que el domingo sea titular. Pero a uno le da cierta tranquilidad, pero no hay que relajarse porque la competencia es exigente y eso hace potenciar tanto al titular como al que espera su momento", manifestó.

El mediocampista finalizó la charla asegurando que todo lo bueno quedó en el pasado y que ahora se viene lo mejor.

"A partir del domingo comienza una nueva historia. Todo lo bueno que hizo antes queda en el pasado. Hay que enfocarse en lo que viene, que es muy importante", cerró.