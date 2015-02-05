CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de Septiembre 2017
A LAS 00.15 UN GALLO PARA ESCULAPIO
Por El Liberal
20/09/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINION
09.30 BOB ESPONJA
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÈ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
18.30 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
23.00 GOLPE AL CORAZÓN
00.00 EL SULTÀN - EL AVANCE
00.15 UN GALLO PARA ESCULAPIO
01.15 #HASHTAGVIAJEROS
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 JURÁSICO
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL SABOR DE LA HISTORIA
19.00 PUNTO LÍMITE
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 OTRA CANCHA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS NUESTRO
FÚTBOL
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.45 TODO PARA ELLOS
09.41 SPOT
11.35 SCOOBY-DOO Y KISS. EL MISTERIO DEL
ROCK AND ROLL
13.09 10 COSAS QUE ODIO DE TI
15.09 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?
16.55 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
17.10 EL APRENDIZ DE VAMPIRO
19.18 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE
HUESOS
22.00 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE
LA MUERTE PARTE 1
TCM
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 4)
09.20 LA PANTERA ROSA
09.33 PESCADOR DE ILUSIONES
12.05 STAR TREK. LA PRÓXIMA GENERACIÓN
14.14 LA MÁQUINA DEL TIEMPO
15.59 BATMAN
18.19 LA MÁSCARA
20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
20.35 LA NIÑERA
21.00 LA MUERTE LE SIENTA BIEN
22.53 HIGHLANDER. EL ÚLTIMO INMORTAL
TNT
09.59 VALIENTE
11.34 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA
13.54 RÁPIDO Y FURIOSO
15.51 PUNTOS DE VISTA
17.25 DOS ARMAS LETALES
19.21 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA
22.00 DESPUÉS DE LA TIERRA
23.53 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
01.41 BAD BOYS. DOS
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, SECUESTRADA
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, TRANSICIONES
11.00 HOUSE M.D., EL CONTRATO SOCIAL
12.00 HOUSE M.D., AQUÍ GATITO
12.55 ELEMENTARY, DE UN VALOR DE VARIAS
CIUDADES
13.45 IT TAKES A KILLER, EL POLICIA ASESINO
14.15 BEETHOVEN
16.00 HOUSE M.D., ENCLAUSTRADO
17.00 HOUSE M.D., SIMPLE EXPLICACIÓN
18.00 ELEMENTARY, REPRODUCIR, Y LUEGO
ATRAPARLA
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, PISTA
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, BAILARINA
21.00 GRIMM, EL FINAL
22.00 LUCIFER, PILOTO
22.50 LUCIFER, LUCIFER, QUIETO. BUEN DIABLILLO
23.40 NUESTRO VÍDEO PROHIBIDO
STUDIO UNIVERSAL
09.00 VERANO EN FEBRERO
11.10 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK
13.20 FULLSCREEN
13.50 FORREST GUMP
16.55 A.I. INTELIGENCIA ARTIFICIAL
20.00 HISTORIA DE UNA VIDA
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+JUEVES 21, A LAS 22.30,
ABRAXAS Y GABY FERREYRA,
CELEBRAN LA PRIMAVERA. ADEMÁS,
MUESTRA DE PINTURA DE
VANINA BORELLO.
+SÁBADO 23, A LAS 23, PABLO
MURATORE Y LA TELÚRICA SANTIAGUEÑA.
GRUPOS INVITADOS:
ASHPA TAUCA, DÚO CARABAJAL
CÁCERES, OCTAVIO Y SARO MURATORE.
DELFINA RESTOBAR
(ROCA (S) 353)
+VIERNES 22, A LAS 23, ROCK
NACIONAL RETRO CON “LA MERSA”.
BAR CUBIC
(AVELLANEDA 25)
+VIERNES 22, A LAS 23, DIEGO
ARGAÑARAZ, CON CLÁSICOS INTERNACIONALES.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
+SÁBADO 23, A LAS 19, SE PRESENTARÁN
LOS “YOUTUBERS”
PABLO AGUSTÍN Y BÁRBARA
MARTÍNEZ CON “BAJO NINGÚN
TÉRMINO”.
FUNDACIÓN DEL PATIO
DEL INDIO
(BOCA DEL TIGRE)
+SÁBADOS, A PARTIR DE LAS 14,
TALLERES DE BOMBO, ZAMBA Y
BOLEADORAS, A CARGO DE ROQUE
HERRERA Y XIMENA MANZI.
CINES
SUNSTAR
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
HOY 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00
(Subt)
LOCOS POR LAS NUECES
(3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY -16:30 (Cast) 18:30 (Cast) 20:30
(Cast)
ATÓMICA (2D):
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
HOY -22:45 (Subt)
LA CORDILLERA (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY -17:30 (Cast)
DURO DE CUIDAR (2D):
COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
HOY -20:00 (Cast) 22:30 (Subt)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY -17:30 (Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
HOY - 20:00 (Cast) 22:30 (Subt)
LOCOS POR LAS NUECES
(2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY -16:15 (Cast) 18:15 (Cast)
LOS QUE AMAN, ODIAN
(2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY -20:15 (Cast) 22:30 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LOCOS POR LAS NUECES 2
CASTELLANO 2D 20:50 (TODOS
LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 18:00 (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS
C/R CASTELLANO 2D 17:30- 19:50
20:20- 22:10 22:50 (TODOS LOS
DÍAS)
LOS QUE AMAN, ODIAN APTA
13 AÑOS C/R CASTELLANO 2D 23:00
(TODOS LOS DÍAS
DOS LOS DÍAS)
EMOJI: LA PELÍCULA ATP
CASTELLANO 2D 18:30 (TODOS LOS
DÍAS)
IT ESTRENO 21 DE SEPTIEMBRE
2D CASTELLANO 17:00 - 19:50 22:40