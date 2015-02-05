CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de Septiembre 2017

A LAS 00.15 UN GALLO PARA ESCULAPIO

20/09/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 LIBERTAD DE OPINION

09.30 BOB ESPONJA

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÈ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

18.30 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

23.00 GOLPE AL CORAZÓN

00.00 EL SULTÀN - EL AVANCE

00.15 UN GALLO PARA ESCULAPIO

01.15 #HASHTAGVIAJEROS

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 JURÁSICO

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL SABOR DE LA HISTORIA

19.00 PUNTO LÍMITE

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 OTRA CANCHA

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS NUESTRO

FÚTBOL

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

21.00 NOTI EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

07.45 TODO PARA ELLOS

09.41 SPOT

11.35 SCOOBY-DOO Y KISS. EL MISTERIO DEL

ROCK AND ROLL

13.09 10 COSAS QUE ODIO DE TI

15.09 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?

16.55 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

17.10 EL APRENDIZ DE VAMPIRO

19.18 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE

HUESOS

22.00 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE

LA MUERTE PARTE 1

TCM

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 4)

09.20 LA PANTERA ROSA

09.33 PESCADOR DE ILUSIONES

12.05 STAR TREK. LA PRÓXIMA GENERACIÓN

14.14 LA MÁQUINA DEL TIEMPO

15.59 BATMAN

18.19 LA MÁSCARA

20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

20.35 LA NIÑERA

21.00 LA MUERTE LE SIENTA BIEN

22.53 HIGHLANDER. EL ÚLTIMO INMORTAL

TNT

09.59 VALIENTE

11.34 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA

13.54 RÁPIDO Y FURIOSO

15.51 PUNTOS DE VISTA

17.25 DOS ARMAS LETALES

19.21 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA

22.00 DESPUÉS DE LA TIERRA

23.53 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

01.41 BAD BOYS. DOS

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, SECUESTRADA

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, TRANSICIONES

11.00 HOUSE M.D., EL CONTRATO SOCIAL

12.00 HOUSE M.D., AQUÍ GATITO

12.55 ELEMENTARY, DE UN VALOR DE VARIAS

CIUDADES

13.45 IT TAKES A KILLER, EL POLICIA ASESINO

14.15 BEETHOVEN

16.00 HOUSE M.D., ENCLAUSTRADO

17.00 HOUSE M.D., SIMPLE EXPLICACIÓN

18.00 ELEMENTARY, REPRODUCIR, Y LUEGO

ATRAPARLA

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, PISTA

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, BAILARINA

21.00 GRIMM, EL FINAL

22.00 LUCIFER, PILOTO

22.50 LUCIFER, LUCIFER, QUIETO. BUEN DIABLILLO

23.40 NUESTRO VÍDEO PROHIBIDO

STUDIO UNIVERSAL

09.00 VERANO EN FEBRERO

11.10 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK

13.20 FULLSCREEN

13.50 FORREST GUMP

16.55 A.I. INTELIGENCIA ARTIFICIAL

20.00 HISTORIA DE UNA VIDA

A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+JUEVES 21, A LAS 22.30,

ABRAXAS Y GABY FERREYRA,

CELEBRAN LA PRIMAVERA. ADEMÁS,

MUESTRA DE PINTURA DE

VANINA BORELLO.

+SÁBADO 23, A LAS 23, PABLO

MURATORE Y LA TELÚRICA SANTIAGUEÑA.

GRUPOS INVITADOS:

ASHPA TAUCA, DÚO CARABAJAL

CÁCERES, OCTAVIO Y SARO MURATORE.

DELFINA RESTOBAR

(ROCA (S) 353)

+VIERNES 22, A LAS 23, ROCK

NACIONAL RETRO CON “LA MERSA”.

BAR CUBIC

(AVELLANEDA 25)

+VIERNES 22, A LAS 23, DIEGO

ARGAÑARAZ, CON CLÁSICOS INTERNACIONALES.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

+SÁBADO 23, A LAS 19, SE PRESENTARÁN

LOS “YOUTUBERS”

PABLO AGUSTÍN Y BÁRBARA

MARTÍNEZ CON “BAJO NINGÚN

TÉRMINO”.

FUNDACIÓN DEL PATIO

DEL INDIO

(BOCA DEL TIGRE)

+SÁBADOS, A PARTIR DE LAS 14,

TALLERES DE BOMBO, ZAMBA Y

BOLEADORAS, A CARGO DE ROQUE

HERRERA Y XIMENA MANZI.

CINES

SUNSTAR

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

HOY 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00

(Subt)

LOCOS POR LAS NUECES

(3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY -16:30 (Cast) 18:30 (Cast) 20:30

(Cast)

ATÓMICA (2D):

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

HOY -22:45 (Subt)

LA CORDILLERA (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY -17:30 (Cast)

DURO DE CUIDAR (2D):

COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

HOY -20:00 (Cast) 22:30 (Subt)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY -17:30 (Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

HOY - 20:00 (Cast) 22:30 (Subt)

LOCOS POR LAS NUECES

(2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY -16:15 (Cast) 18:15 (Cast)

LOS QUE AMAN, ODIAN

(2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY -20:15 (Cast) 22:30 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

LOCOS POR LAS NUECES 2

CASTELLANO 2D 20:50 (TODOS

LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 18:00 (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS

C/R CASTELLANO 2D 17:30- 19:50

20:20- 22:10 22:50 (TODOS LOS

DÍAS)

LOS QUE AMAN, ODIAN APTA

13 AÑOS C/R CASTELLANO 2D 23:00

(TODOS LOS DÍAS

DOS LOS DÍAS)

EMOJI: LA PELÍCULA ATP

CASTELLANO 2D 18:30 (TODOS LOS

DÍAS)

IT ESTRENO 21 DE SEPTIEMBRE

2D CASTELLANO 17:00 - 19:50 22:40

 
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