Fotos Una joven madre puso "en adopción" a su bebé en un grupo de Facebook

21/09/2017 -

Sorpresa e indignación causó el aviso de una madre que quería dar en adopción a su hijo a través de la red social Facebook, a pesar de las normativas que impiden este tipo de accionar.

La joven publicó concretamente en el grupo "Sólo ventas... Siglo XXI S.D.E." que buscada una pareja para dar en adopción "legalmente" a su hijo.

El mensaje decía: "Estoy embarazada y quiero dar a mi hijo en adopción. ¿Alguna pareja que esté interesada? Yo legalmente se los doy porque no puedo cuidarlo".

El mismo mensaje fue replicado en el grupo "Celulares La Banda Sgo. del Estero" y en otros grupos de Facebok.

Su publicación en estos grupos cosechó inmediatamente múltiples mensajes de repudio, pero hubo otros que se ofrecieron y que incluso le pidieron seguir la conversación por mensajes privados.

Muchas personas le dejaron cientos de mensajes con números de teléfono para establecer contacto con ella y poder ayudarla. Hubo algunos que justificaron su actitud, aduciendo que "le quiere dar una mejor calidad de vida a su bebé", o que "le está buscando un mejor futuro a su hijo"; otros pidieron que "no la culpen", porque "es lo mejor que puede hacer, antes de dejarlo".

Sin embargo, otros dudaron de la veracidad del anuncio y de la existencia de la mujer, ya que en su cuenta no tiene fotos ni datos que la identifiquen.

No sería la primera vez que sus publicaciones en grupos de este tipo causan revuelo, ya que el pasado 13 de septiembre en el grupo "Solo repuestos de motos" había publicado: "¿Quién sabe a dónde me puedo dirigir y qué papeles tengo que llevar para tribunales para que el padre de mi hijo me pase la manutención? No me ayuda con nada hace cuatro meses. Por favor, alguien que sepa me deja MP, sería mucha ayuda para mí".

En aquella oportunidad, los usuarios también se solidarizaron con su situación y le dieron consejos para que pudiera solucionar su problema.