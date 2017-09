Fotos Buscan a menor que asistió a estudiantina y no regresó a su casa

Una joven de 17 años salió de su casa el miércoles al mediodía, con destino a su escuela para participar de una estudiantina, y no regresó hasta la fecha. Sus familiares realizaron ingentes averiguaciones y, desesperados, comparecieron ante las autoridades policiales para solicitar su búsqueda y ubicación.

El caso tomó estado público este jueves a las 22 cuando Domingo De la Silva se presentó en la Comisaría Novena y manifestó ser padre de Ana Carolina De la Silva, de 17 años.

Reveló que el día anterior, alrededor de las 13, su hija, salió de su domicilio en el Bº 1ª Ampliación Borges, con destino al Colegio del Centenario donde cursa el 4º año, ubicado en Rivadavia y Misiones de esta Capital. Allí se iba a desarrollar una estudiantina por la llegada de la primavera.

Ana Carolina no regresó a su domicilio y pese a que sus familiares indagaron diligentemente entre su círculo de amistades y compañeros de estudio, la adolescente no se encontraba en los lugares que suele frecuentar a menudo. La menor presenta la siguiente filiación: 1,60 metro de estatura, cuerpo delgado, tez blanca, ojos verdes claros; cabello castaño claro lacio y como rasgo particular, una cicatriz en la mejilla derecha.

Ana Carolina no cuenta con teléfono celular y posee una cuenta en la red social Facebook donde registra como última actividad un posteo el miércoles 20 de septiembre.

Cualquier información, suministrarla a los teléfonos (0385) 434-0287 o 155986831 de la Comisaría Novena o bien, comunicarse con la dependencia policial más cercana.