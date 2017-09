Fotos COMPLEJO Salvatierra quedó detenido por orden de la jueza Morán.

24/09/2017

Un jornalero loretano fue detenido, acusado de torturar a su esposa, encerrándola, golpeándola a cintazos y privándola hasta del agua.

Así lo resaltó la fiscal Mariana Baena este viernes, al describir los capítulos dominantes de la historia.

El acusado es José Antonio Salvatierra, quien habría golpeado con furia a la víctima de apellido Peralta, con quien tiene dos niños y vive en Quimilí Bajada, Loreto.

De madrugada y en estado de ebriedad habría llegado a la casa. Sacó a los dos niños al patio y los expuso a bajas temperaturas.

Como la esposa le reprochó, se puso peor. "Te voy a abrir de punta a punta si me sacas los chicos", habría gritado furioso.

La víctima tomó en brazos al hijo más chico y buscó ayuda ante la policía.

En su denuncia, la damnificada habría manifestado que Salvatierra la golpea muchísimo y desde hace años.

"Siempre me cela con otros. La última vez me encerró tres días y sin agua. Dentro de la pieza hacía mis necesidades y a él parecía no importarle", afirmó la mujer.

"Cuando se enloquece me pega cintazos. Vivo morada y no me deja ir con mis padres. Estoy cansada", agregó.

Debido a la gravedad de los castigos, la magistrada convirtió en detención (por 15 días) la aprehensión de Salvatierra.

A la vez, la Fiscalía deberá nutrirse de nuevas pruebas científicas.