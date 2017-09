Fue a buscar a su hija, pero atacó a golpes a su ex esposa

Fotos ASISTENCIA. Las mujeres se presentaron en la Oficina de Ayuda al Menor y a la Mujer de la Departamental Nº 6 y allí radicaron la denuncia.

24/09/2017 -

LAS TERMAS, Río Hondo (c) Un hombre y una mujer, ex pareja que mantiene diferencias desde que se separaron, se presentaron ante la policía y realizaron denuncias cruzadas, tras protagonizar una violenta discusión en la que la mujer se llevó la peor parte ya que sufrió graves lesiones en el rostro.

Según contó la damnificada, al realizar la denuncia penal en la oficina del Menor y la Mujer, su ex marido arribó a su casa para buscar a la hija de 16 años que tienen en común. Cuando ingresó al inmueble y advirtió que ella se encontraba en el lugar, comenzó a tratarla en forma agresiva, utilizando calificativos irreproducibles. La adolescente se interpuso para que la situación no pasara a mayores.

Pero, según los dichos de la víctima, eso no sirvió para detener al agresivo sujeto, quien comenzó a golpeada violentamente con el puño en la región derecha de su rostro, la empujó y la hizo caer y golpear contra el cordón cuneta.

Dichos de él

Por su parte el hombre denunciado, tras la discusión se presentó en la Seccional 50 y denunció que su ex y su hija lo habían atacado a golpes. Según su relato, la escena del problema ocurrió en su domicilio a donde las acusadas ingresaron mientras él dormía y lo despertaron en forma violenta.

Según sus dichos, allí comenzó a recriminarle porque no fue a buscar a sus hijos de su vivienda, ante esto el hombre le respondió que no pudo llegar por compromisos laborales. Más tarde. las mujeres lo habrían sacado a empujones hasta la calle y allí cayó en la vereda donde su ex lo rasguñó en el rostro.

Las mujeres además lo habrían agredido con golpes de puño y puntapiés en distintas partes del cuerpo. La paliza hubiera sido peor si no aparecía su sobrino quien les pidió a las mujeres que se retiraran.

El fiscal de turno, solicitó la aprehensión del hombre en la vía pública y pidió una ampliación de la denuncia para conocer mayores detalles del incidente.