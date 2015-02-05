CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Septiembre 2017

A LAS 22.45 GOLPE AL CORAZÓN.

25/09/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.00 BOB ESPONJA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

18.30 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 GOLPE AL CORAZÓN

23.45 EL SULTÀN

00.45 NOTICAMPI

00.55 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 JURÁSICO

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MED CEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7, 1ª EDICIÓN

15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS.

ESTUDIANTES SAN LUIS

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 EL SABOR DE LA HISTORIA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR EL 14: ALTE.

BROWN VS. REGATAS (F.)

20.00 ANIMALANDIA

20.30 POLIFONÍA

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª

EDICIÓN

22.30 PUNTO LÍMITE

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 DEPORTE EXPRESS

CENTRAL CÓRDOBA

21.00 NOTI EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

06.21 LA LIGA DE LA JUSTICIA. DIOSES Y

MONSTRUOS

07.55 CONTACTO

10.52 SEMBRADORES DE OPTIMISMO -

HAITÍ

11.05 LA ESFERA

13.45 ARMAGEDDON

16.53 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS

DIOSES

18.39 ARMA MORTAL

20.54 ARMAGEDDON

TCM

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 4)

09.20 ALF (TEMPORADA 3)

09.46 EMBRIAGADO DE AMOR

11.26 AL CAER LA NOCHE

13.11 LLAMARADA

15.40 SNATCH - CERDOS Y DIAMANTES

17.35 CUESTIÓN DE HONOR

20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

20.35 LA NIÑERA

21.00 UN EQUIPO MUY ESPECIAL

23.22 ¿QUIÉN ES ESA CHICA?

TNT

06.00 LILO Y STITCH

07.27 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

09.07 RED SOCIAL

11.26 MALÉFICA

13.13 17 OTRA VEZ

15.13 EN FUERA DE JUEGO

17.22 AVIONES

19.00 FECHA 4 - SUPERLIGA 2017/2018

21.05 DOS ARMAS LETALES

23.15 RÁPIDO Y FURIOSO

01.15 EL PENTHOUSE

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,

EGOÍSMO

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,

AMORES

11.00 HOUSE M.D., FRACASO TOTAL

12.00 HOUSE M.D., EL TIRANO

12.55 ELEMENTARY, ATRAPAR A UN

DEPREDADOR

13.45 JUEGO DE VIERNES POR LA NOCHE

16.00 HOUSE M.D., KARMA INSTANTE

17.00 HOUSE M.D., CORAZÓN VALIENTE

18.00 ELEMENTARY, MALAS NOTICIAS

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,

LIBERTADES

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,

CEBRAS

21.00 CHICAGO FIRE, CONTINUAR SU

LEGADO

22.00 MISIÓN. IMPOSIBLE 3

24.30 BATES MOTEL, MARION

01.30 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,

LIBERTADES

02.30 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, CEBRAS

STUDIO UNIVERSAL

09.40 SI TUVIERA ALAS

11.35 ZEUS Y ROXANA

13.45 CUÍDAME

15.45 MARÍA MONTEZ

17.45 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA

20.00 RITMO PERFECTO

22.20 DAMAS EN GUERRA

01.00 #AMORENTRÁNSITO

02.40 DAMAS EN GUERRA

A DÓNDE IR

CINE TEATRO RENZI

(BESARES 151)

+ VIERNES 29, A LAS 22,

ANIVERSALMENTE EPISODIO

3, CON TUS MONITORES,

LAGRATOS DUB, ROCK LOCAL,

AGITOR Y ROADIE (TUCUMÁN).

CASA ARGAÑARAZ ALCORTA

(LIBERTAD Nº 175)

+ VIERNES 29, A LAS 21,

CLÁSICOS EN PRIMAVERA CON

DIEGO ABDALA.

EXPLANADA DE LA

MUNICIPALIDAD CAPITAL

+ SÁBADO 30, A LAS 21, 50 AÑOS

DE ROCK NACIONAL CON SHUTE

REGGAE Y VINTAGE BAND.

INVITADOS: GUSTAVO GALVÁN,

VERO SARDAÑA Y DIEGO

ABDALA.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

+ DOMINGO 8 DE OCTUBRE,

A LAS 22, ÁLVARO OTINETTI

PRESENTARÁ SU CD “UNA

VUELTA MÁS”.

FÓRUM

(PERÚ Nº 510)

+ JUEVES 5 DE OCTUBRE, A

LAS 22, AXEL PRESENTARÁ SU

NUEVO DISCO.

+ SÁBADO 7, A LAS 21.30,

MELLERA LAURIENTE EN GIRA

NACIONAL CON SU STAND UP

COMEDY.

CINES

SUNSTAR

LOCOS POR LAS NUECES

(3D).

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

26/09 AL 27/09 -17.30 (Cast)

ANNABELLE (2D).

TERROR (+ 13 AÑOS

26/09 AL 27/09-19:30 (Cast) 22:20

(Subt)

IT (2D).

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

26/09 -27-09-16:45 (Cast) 18:00

(Cast) 19:30 (Cast) 21:00 (Subt)

22:15 (Subt)

EMOJI: LA PELÍCULA (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

26/09-27/09 -17:15 (Cast)

RETIRO VOLUNTARIO

COMEDIA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

26/09 AL 27/09- 20.00 (Subt)

VIENTO SALVAJE (2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS)

26/09 -27/09- 22:30 (Subt)

LOCOS POR LAS NUECES

(2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

26/09-27/09 -16:15 (Cast)

LOS QUE AMAN, ODIAN

(2D).

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

26/09 AL 27/9-18.15 (Cast) 20.15

(Cast)

DURO DE CUIDAR (2D).

COMEDIA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

26/09-27/09- 22:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO

HÍPER LIBERTAD

LOCOS POR LAS NUECES

2 ATP

CASTELLANO 2D 18:40 (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS

C/R

CASTELLANO 2D 20:40 - 23:00

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

IT (ESO) APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 16:20 - 17:00 -

19:10 - 19:50 - 22:40 (TODOS LOS

DÍAS)

SUBTITULADO 2D 22:00 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP.

CASTELLANO 2D 16:40 (TODOS LOS

DÍAS)

LUNES 25-09-2017

CERRADO

 
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