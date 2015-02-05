CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Septiembre 2017
A LAS 22.45 GOLPE AL CORAZÓN.
Por El Liberal
25/09/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.00 BOB ESPONJA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
18.30 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 GOLPE AL CORAZÓN
23.45 EL SULTÀN
00.45 NOTICAMPI
00.55 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 JURÁSICO
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MED CEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7, 1ª EDICIÓN
15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS.
ESTUDIANTES SAN LUIS
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 EL SABOR DE LA HISTORIA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR EL 14: ALTE.
BROWN VS. REGATAS (F.)
20.00 ANIMALANDIA
20.30 POLIFONÍA
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª
EDICIÓN
22.30 PUNTO LÍMITE
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 DEPORTE EXPRESS
CENTRAL CÓRDOBA
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.21 LA LIGA DE LA JUSTICIA. DIOSES Y
MONSTRUOS
07.55 CONTACTO
10.52 SEMBRADORES DE OPTIMISMO -
HAITÍ
11.05 LA ESFERA
13.45 ARMAGEDDON
16.53 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS
DIOSES
18.39 ARMA MORTAL
20.54 ARMAGEDDON
TCM
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 4)
09.20 ALF (TEMPORADA 3)
09.46 EMBRIAGADO DE AMOR
11.26 AL CAER LA NOCHE
13.11 LLAMARADA
15.40 SNATCH - CERDOS Y DIAMANTES
17.35 CUESTIÓN DE HONOR
20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
20.35 LA NIÑERA
21.00 UN EQUIPO MUY ESPECIAL
23.22 ¿QUIÉN ES ESA CHICA?
TNT
06.00 LILO Y STITCH
07.27 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
09.07 RED SOCIAL
11.26 MALÉFICA
13.13 17 OTRA VEZ
15.13 EN FUERA DE JUEGO
17.22 AVIONES
19.00 FECHA 4 - SUPERLIGA 2017/2018
21.05 DOS ARMAS LETALES
23.15 RÁPIDO Y FURIOSO
01.15 EL PENTHOUSE
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,
EGOÍSMO
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,
AMORES
11.00 HOUSE M.D., FRACASO TOTAL
12.00 HOUSE M.D., EL TIRANO
12.55 ELEMENTARY, ATRAPAR A UN
DEPREDADOR
13.45 JUEGO DE VIERNES POR LA NOCHE
16.00 HOUSE M.D., KARMA INSTANTE
17.00 HOUSE M.D., CORAZÓN VALIENTE
18.00 ELEMENTARY, MALAS NOTICIAS
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,
LIBERTADES
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,
CEBRAS
21.00 CHICAGO FIRE, CONTINUAR SU
LEGADO
22.00 MISIÓN. IMPOSIBLE 3
24.30 BATES MOTEL, MARION
01.30 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,
LIBERTADES
02.30 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, CEBRAS
STUDIO UNIVERSAL
09.40 SI TUVIERA ALAS
11.35 ZEUS Y ROXANA
13.45 CUÍDAME
15.45 MARÍA MONTEZ
17.45 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA
20.00 RITMO PERFECTO
22.20 DAMAS EN GUERRA
01.00 #AMORENTRÁNSITO
02.40 DAMAS EN GUERRA
A DÓNDE IR
CINE TEATRO RENZI
(BESARES 151)
+ VIERNES 29, A LAS 22,
ANIVERSALMENTE EPISODIO
3, CON TUS MONITORES,
LAGRATOS DUB, ROCK LOCAL,
AGITOR Y ROADIE (TUCUMÁN).
CASA ARGAÑARAZ ALCORTA
(LIBERTAD Nº 175)
+ VIERNES 29, A LAS 21,
CLÁSICOS EN PRIMAVERA CON
DIEGO ABDALA.
EXPLANADA DE LA
MUNICIPALIDAD CAPITAL
+ SÁBADO 30, A LAS 21, 50 AÑOS
DE ROCK NACIONAL CON SHUTE
REGGAE Y VINTAGE BAND.
INVITADOS: GUSTAVO GALVÁN,
VERO SARDAÑA Y DIEGO
ABDALA.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
+ DOMINGO 8 DE OCTUBRE,
A LAS 22, ÁLVARO OTINETTI
PRESENTARÁ SU CD “UNA
VUELTA MÁS”.
FÓRUM
(PERÚ Nº 510)
+ JUEVES 5 DE OCTUBRE, A
LAS 22, AXEL PRESENTARÁ SU
NUEVO DISCO.
+ SÁBADO 7, A LAS 21.30,
MELLERA LAURIENTE EN GIRA
NACIONAL CON SU STAND UP
COMEDY.
CINES
SUNSTAR
LOCOS POR LAS NUECES
(3D).
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
26/09 AL 27/09 -17.30 (Cast)
ANNABELLE (2D).
TERROR (+ 13 AÑOS
26/09 AL 27/09-19:30 (Cast) 22:20
(Subt)
IT (2D).
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
26/09 -27-09-16:45 (Cast) 18:00
(Cast) 19:30 (Cast) 21:00 (Subt)
22:15 (Subt)
EMOJI: LA PELÍCULA (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
26/09-27/09 -17:15 (Cast)
RETIRO VOLUNTARIO
COMEDIA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
26/09 AL 27/09- 20.00 (Subt)
VIENTO SALVAJE (2D)
TRILLER (+ 13 AÑOS)
26/09 -27/09- 22:30 (Subt)
LOCOS POR LAS NUECES
(2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
26/09-27/09 -16:15 (Cast)
LOS QUE AMAN, ODIAN
(2D).
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
26/09 AL 27/9-18.15 (Cast) 20.15
(Cast)
DURO DE CUIDAR (2D).
COMEDIA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
26/09-27/09- 22:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
LOCOS POR LAS NUECES
2 ATP
CASTELLANO 2D 18:40 (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS
C/R
CASTELLANO 2D 20:40 - 23:00
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
IT (ESO) APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 16:20 - 17:00 -
19:10 - 19:50 - 22:40 (TODOS LOS
DÍAS)
SUBTITULADO 2D 22:00 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP.
CASTELLANO 2D 16:40 (TODOS LOS
DÍAS)
LUNES 25-09-2017
CERRADO