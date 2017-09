Desaparecieron $62 mil y culpó a su esposa y al yerno

Fotos La policía investiga el hecho.

Una mujer de 41 años denunció ante la policía un hecho insólito que tuvo como protagonistas a ella, a su esposo, a su auto y la suma de 62 mil pesos en efectivo.

Según fuentes consultadas, el hecho habría ocurrido anoche, cuando la denunciante se encontraba de paseo en casa de una hija, en el barrio Belgrano de ciudad Capital. Alrededor de las 2 de la madrugada, se dispuso a regresar a su hogar a descansar, cuando se dio con la desagradable sorpresa de que su auto tenía violentado el vidrio delantero del acompañante, al igual que sus puertas. En ese momento, la mujer llamó a su marido para contarle con desesperación lo sucedido pero jamás imaginó lo que su amado le iba a responder.

El hombre le comentó que en el interior del vehículo tenía guardada la suma de más de 50 mil pesos y la culpó: “andá a cag… vos me robaste”. Inmediatamente le cortó.

No pasaron muchos minutos cuando le devolvió la llamada. Esta vez, atendió el yerno de la supuesta damnificada quien aprovechó para contarle cómo había sucedido el robo. Sin embargo, del otro lado del teléfono, el iracundo sujeto insistió: “ustedes me robaron, que ni se le ocurra venir a casa porque la voy a matar y no me importa ir preso”.

Acto seguido, hubo una decena de mensajes de texto cruzados en los que el esposo de la denunciante aseguraba que ambos sabían de la existencia del dinero guardado en la guantera, pero la mujer afirmaba que desconocía el dato. En otros SMS, el sujeto reafirmaba la supuesta existencia de la suma de 7 mil pesos, y en otro rincón del auto, 55 mil pesos más.