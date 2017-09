Bánfield goleó a Rosario en su casa

Fotos GOLEADOR Cvitanich fue uno de los destacados en el ganador

25/09/2017 -

Banfield aprovechó un alto grado de eficacia y la confusión de Rosario para la goleada 4 a 0 de visitante por la Superliga del fútbol argentino.

Los delanteros Darío Cvitanich, la figura del partido, en dos ocasiones, Pablo Mouche y Mauricio Sperdutti convirtieron los goles de Banfield que cortó una racha de 63 años sin victorias en Rosario y acumuló su segundo éxito en fila. Cvitanich fue el abanderado de Banfield quien demostró su jerarquía en la primera conquista con una buena jugada individual cuando paró con el pecho la pelota, concretó un "caño" ante el defensor José Leguizamón y definió junto a un palo.

Una supuesta infracción de Leguizamón a Nicolás Bertolo en el área generó el penal que Cvitanich transformó en gol.

Los cambios de Montero, con los ingresos de los juveniles Leonel Rivas, Joaquín Pereyra y Diego Becker, le dieron mayor tenencia de la pelota, pero Banfield respondió con los goles de Mouche y Sperdutti, un ex Newell’s Old Boys, en sendos contraataques. Central finalizó el partido con más interrogantes de lo que tenía, luego de tres empates seguidos, y cuestionado por su propio público, preocupado de cara al partido ante Boca por los octavos de final de la Copa Argentina en Mendoza. Banfield, que alcanzó los nueve puntos, recibirá a Arsenal en la próxima jornada, mientras que Rosario Central (3), que aun no ganó en la Superliga, será visitante ante San Martín de San Juan.