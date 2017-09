Hoy 23:05 -

Luego de un fin de semana en el que no hubo actividad debido a la celebración del Día del Estudiante, este sábado 30 de septiembre se reanudará el Torneo Anual de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol.

El clásico de La Banda entre Sarmiento y Central Argentino será lo más destacado de la octava fecha del Clausura, que tiene este programa, desde las 8: Almirante Brown vs. Banfield, Yanda vs. Clodomira (en Peñarol), Sarmiento vs. Central Argentino, Central Córdoba vs. Instituto (en Potrerito), Agua y Energía vs. Mitre Amarillo, Mitre Negro vs. Vélez (en Banco Provincia), Unión de Beltrán vs. Comercio, Estudiantes vs. Independiente de Beltrán, Güemes vs. Defensores de Forres (en Copse), Independiente de Fernández vs. Unión Santiago y Sportivo Fernández vs. Villa Unión.