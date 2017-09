El doctor Julio Bai disertó sobre los avances en el tratamiento de la enfermedad de celiaquía

Fotos PRESENCIA. El Dr. Julio Bai presentó las novedades en el terreno de la investigación sobre nuevos tratamientos.

27/09/2017 -

En el salón auditorio del Colegio de Médicos de Santiago del Estero, disertó el prestigioso Dr. Julio Bai, invitado por la Sociedad Santiagueña de Gastroenterología. En el marco de las Jornadas de Actualización y Avances en Gastroenterología, profesionales del medio y estudiantes participaron de la disertación del reconocido médico, profesor del Instituto de Investigaciones de la Universidad del Salvador, y consultor honorario del Hospital de Gastroenterología Dr. Bonorino Udaondo, de Buenos Aires.

En su cuarta visita a nuestra provincia, el Dr. Bai abordó los aspectos especiales de la enfermedad celíaca en el 2017 y se refirió a las novedades en el terreno de la investigación sobre nuevos tratamientos.

"Uno de los problemas más grandes es que la gente tiende a no cumplir estrictamente la dieta libre de gluten, un elemento que es esencial para el futuro de los pacientes", remarcó el especialista en uno de los ejes de su conferencia.

Diagnóstico

En diálogo con EL LIBERAL, el Dr. Bai rescató que "la celiaquía es una enfermedad que afecta al 1% de la población en cualquier lado, sobre todo en nuestro país. Por lo tanto, los médicos lo primero que deben aprender es a diagnosticarla. Esto significa diagnosticarla positivamente o correctamente, porque hay mucho sobrediagnóstico y subdiagnóstico. Sólo conocemos menos del 10% de todos los pacientes celíacos que hay, pero por una cuestión de formación del profesional, tanto del médico, bioquímico como del patólogo que ve la biopsia. Debemos hacer muchos esfuerzos en comunicar no sólo las novedades, sino los criterios concretos con los que uno debe hacer diagnóstico de la enfermedad".

Asimismo, dijo que "el diagnóstico de la celiaquía no es difícil, en el 90% de los casos en sencillo, pero ocurre que lo problemático es la identificación del paciente".

Bai explicó "del 90% de la gente que no tenemos diagnosticada, probablemente más de la mitad de todo ellos sean gente que no se siente enferma. Después podemos discutir si es necesario diagnosticar a esa gente o no, pero sí lo claro y concreto es que la variedad clínica de la enfermedad va desde nada hasta muy severamente enfermo con condiciones casi mortales".

Tratamiento

El especialista también recalcó que una enfermedad "absolutamente tratable" y que "el tratamiento desde los años 50 se lo conoce, que es la dieta libre de gluten".

"Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial se reconoció el factor determinante de esto y a partir de ese momento empezó a popularizarse un tratamiento de enfermos que no se conocía cómo tratarlos. Hasta ese momento se les daba hidratos de carbono, muchas bananas y muchos enfermos tenían un estado general muy malo y morían. Obviamente, no teníamos la explosión que hay en este momento y probablemente esto es consecuencia de varios factores: la enfermedad es más frecuente y, además, empezamos a conocer una cantidad de enfermos que antes no se conocían, ni se diagnosticaban", ahondó Bai.