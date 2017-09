Bernardi asumió y dirigió la práctica en el "Pincha"

-

Lucas Bernardi asumió ayer como entrenador de Estudiantes de La Plata al dirigir la primera práctica en City Bell.

"No todos los días se tiene la oportunidad de dirigir a un equipo de esta jerarquía como Estudiantes. Hay poco tiempo para trabajar, pero trataremos de transformar lo negativo en positivo", señaló el ex volante de Newell’s Old Boys en la conferencia de prensa que dio luego del entrenamiento junto al presidente Juan Sebastián Verón. Bernardi debutará el sábado próximo a las 16.05 ante Temperley en el estadio Alfredo Beranger, por la quinta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

"Tenemos que apuntar a poner las cosas en su lugar. Hay que trabajar en la solidez defensiva y a partir de ahí construir. Pensar en nosotros. Estudiantes tiene una gran historia y un buen presente y me genera una responsabilidad enorme".

El nuevo director técnico reemplaza a Gustavo Matosas, quien renunció tras la eliminación del equipo de la Copa Sudamericana a manos de Nacional de Asunción.

Después de su dimisión asumió un interinato Leandro "Chino" Benítez por un partido, el que el pasado lunes el conjunto platense perdió ante San Lorenzo 3 a 1.

Lucas Bernardi estará acompañado por Federico Hernández, Guillermo Formica y Jorge Priotti como ayudantes de campo, en tanto que Hugo Roldán y Horacio Ferrer serán los preparadores físicos. Sin dudas todo un desafío para Bernardi que llega a una gran entidad que necesita de resultados.