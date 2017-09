La fecha 4 se jugará mañana

30/09/2017 -

La Asociación Capitalina de Básquet programó para mañana la cuarta fecha de la Copa Upcn de básquet femenino.

La programación es la siguiente: desde las 17, Jorge Newbery vs. Quimsa; 18, Nicolás Avellaneda vs. Coronel Borges, Huracán vs. Olímpico, Independiente vs. Villa Constantina y Belgrano vs. Juventud.

Todas las jugadoras deberán poseer carné habilitante. Cada equipo deberá presentar un oficial de mesa habilitado para realizar la tarea de planillero y cronometrista. Los equipos deben presentar planillas oficiales.