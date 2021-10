Ana María Stelman, la maestra argentina elegida como una de las 10 mejores docentes del mundo

31/10/2021 - 00:33 123 ANIVERSARIO EL LIBERAL

Oasis

“La escuela tiene que ser un espacio donde los chicos aprendan a ser felices, aprendan a hacer algo que los reconforte”.

Ana María Stelman, docente de La Plata, es una de las 10 finalistas del Global Teacher Prize, que organizan la fundación Varky y la Unesco, precio considerado el “Nobel de Educación”. En una entrevista profunda con “A solas con EL LIBERAL” contó acerca de su trabajo en una zona de familias vulnerables y cómo a través de nuevas estrategias y herramientas busca que sus alumnos se superen y desarrollen el pensamiento crítico. Además, dio su opinión sobre la Educación Sexual Integral y el lenguaje inclusivo, temas que generan controversia en la sociedad.

Sobre su nominación al premio del mejor docente del mundo, siente que este reconocimiento “es un reconocimiento a todos los maestros del país”, y que tiene la “oportunidad ahora de contarles a muchas personas que es importante el trabajo que hacemos en el aula, que hay muchos docentes de excelencia que trabajan en el aula”. “También pido que se nos valore y se nos escuche”, expresó.

En primer lugar contó cómo es que llegó a esta estar entre las finalistas de este importante premio mundial, que se develará en los próximos días.

“Me presenté en este premio este año, un poco motivada por mis compañeras, por mi directora, por una amiga que me llamó y que me dijo tenés que presentarte. Ya había intentado una amiga dos años antes presentarme y le había dicho que no”, contó.

Su nominación generó la atención de los medios y la demanda por entrevistas diarias la sorprende, pero disfruta este momento.

“La verdad que estoy tratando de disfrutar este momento, es muy emocionante que llegue la valoración de toda una trayectoria. Yo presenté todos los antecedentes y todos los proyectos que estuve haciendo a lo largo de mi trayectoria. Siempre trabajé de la misma forma: con cariño, con empatía hacia los chicos y que ahora me llegue está valoración es muy importante”.

Acerca de su trabajo con chicos en situación de vulnerabilidad, utilizando nuevas estrategias y herramientas, que le permitió ser nominada al Global Teacher Prize 2021, contó: “Trato de imaginarme la escuela como las puertas abiertas hacia el mundo. Que los chicos tengan en la escuela la oportunidad de conocer otras realidades, otras profesionales, que puedan encontrar respuestas a las preguntas que se tienen que generar para ser ciudadanos críticos”.

“Es lo que promuevo en el salón, les ofrezco proyectos que sean innovadores, creativos, proyectos que parten a veces de la realidad de ellos como estoy haciendo ahora, y otras veces les acerco algún disparador, alguna inquietud para que a partir de ahí empiecen a hacerse preguntas y ver cómo las van resolviendo”, revela.

-¿Cómo buscas motivarlos a lograr esa superación y desarrollo de pensamiento crítico?

-“Es un desafío. Todos los docentes de la Argentina estamos acostumbrados a enfrentar desafíos, en general todos los docentes, porque tenemos que ver con quién estamos trabajando y de qué manera podemos llegar a esa personita. Todos aprendemos de distinta manera, con distintas velocidades, con distintos tiempos. Si bien trabajamos con un grupo que todos tienen la misma edad, las intenciones o los objetivos que persiguen cada uno son individuales. Entonces trato de observar, de conocer a los chicos y ver por qué lado puedo ir entrando para acercarme a ellos. Y ahora con la pandemia, tuve que hacer lo mismo con las familias: mal que mal uno haciendo videollamadas tenía una entrada a la casa, era como una invasión. Yo también les permitía que entren en mi casa. Había que escuchar y tratar de comprender”.

-¿Cómo fue trabajar en pandemia, cuando solo uno de tus alumnos tenía computadora?

-“El resto tenía dispositivo la familia, pero el teléfono eran del papá y de la mamá que se iban a trabajar y volvían a la noche. Así que tuve que adaptarme a los horarios y los días; por ahí había algunos nenes que solamente los sábados tenían el teléfono, o también tenía un grupo que no tenían dispositivos o no tenían cámara y los llamaba por teléfono. Había un grupo de hermanitos que los llamaba por teléfono todos los días y trabajaba a ciegas con ellos, después tenía que esperar a que llegue el cuadernillo para ver qué era lo que me decían que habían hecho. Fue todo un desafío en serio, pero no uno diferente al que pudieron llegar a enfrentar todos los docentes del mundo, porque ninguno estaba preparado para esta pandemia”.

-¿Cuánto pudo haber afectado a los niños el que no vayan a la escuela y no tener contacto con el maestro, con otros niños?

“Yo creo que el ser humano tiene la capacidad de superar todas estas situaciones, sobre todo si se encuentra en un ámbito donde hay escucha y comprensión. El trabajo que viene ahora es justamente ese, de poder esperarlos a que retomen sus actividades. Si a los adultos nos afectó estar encerrados en una casa, imagínense a los chicos que en el caso de mis alumnos, estuvieron en viviendas que son muy chiquitas, con muchos hermanos, tuvieron que compartir espacios muy reducidos. Ahora tienen la posibilidad de estar en la escuela y uno tiene que acompañar ese proceso de reincorporación de la escuela y de la actividad”.

Vocación

Ana María Stelman siempre tuvo clara su vocación: desde niña quería ser docente: “Siempre quise ser maestra; de hecho a mi directora le decía ‘yo voy a ser directora de esta escuela’. Siempre admire a mis maestras, veía como enseñaban, creo que cada una me dejó algún tip que hoy estoy representando con orgullo, y mis profesores también. Desde siempre quise ser maestra, ya de chiquita torturaba a mis hermanos y mis primos para jugar a ser maestra, siempre quise ser eso”.

-Las personalidades que pasaron por este ciclo enfatizaron en que la educación los marcó para ser lo que son hoy. ¿Sientes que el trabajo del docente tiene la valoración que se merece por parte de la sociedad y del Estado en particular?

-“A veces sí a veces no. Yo siempre trabajé a pesar de todo eso, creo que muchos docentes hacen lo mismo. Hay mucha gente que por ahí opina sin saber lo que realmente se hace en la escuela, y si uno presta a atención a esas personas te dan una energía que no es positiva para nadie. Lo lindo es trabajar en el aula y poder ayudar a los chicos a salir adelante con alegría, porque la escuela tiene que ser un espacio donde los chicos aprendan a ser felices, aprendan a hacer algo que los reconforte. Si uno platea un aula monótona, un aula cerrada, no lográs lo mismo”.

-Lo tuyo con la docencia fue innato. Pero hay docentes que eligen esta carrera como una rápida salida laboral. ¿Ello atenta contra la calidad educativa?

-“En todas las profesiones tenés buenos y malos representantes: acá el problema o la situación a tener en cuenta es que el docente trabaja con niños. Entonces vos podés tener una profesión en la que el actor no es muy responsable, pero trabaja con objetos, entonces no es tanto problema. Pero si un docente o un médico no es responsable, sí es un problema. Creo que somos más los que hacemos bien las cosas, que no tomamos la docencia como salida laboral rápida”.

Fue muy conocido el episodio de una fábrica de vehículos que no pudo tomar jóvenes egresados del secundario porque no sabían comprender un texto. ¿Qué autocrítica debería hacer el sistema educativo y el Estado al respecto?

-“Creo que responde más a un problema coyuntural; estamos en una bisagra en cuanto a la forma de enseñar. Venimos de una escuela tradicional donde se enseñan muchos contenidos y se atienden más los contenidos que las estrategias y las herramientas para desenvolverse. Entonces está por ahí la falla cuando no hay comprensión. Yo con los chicos trabajo mucho con las herramientas digitales; me planteo cuando doy una clase, no tener miedo a que me pregunten cosas que no sé, porque no sé todas las respuestas. Y trato que ellos perciban eso: si quiero saber sobre un tema específico, lo busco en la biblioteca, en un libro, en Google. Lo importante es saber dónde buscar, qué buscar y poder discernir si eso que encontraste es lo que vos estás buscando. Ahí está la comprensión. Yo, todas las propuestas, apunto más a las estrategias y a las herramientas que al contenido en sí que se desgrana solo”.

-¿Qué lugar ocupa la lectura en la formación a los niños?

-“Es importantísimo. En el caso del grupo con el que estoy trabajando, son familias que por ahí no tienen libros en casa, no leen y es un hábito que se copia. Así que les llevo libros de la biblioteca y tengo una biblioteca en el salón. Y con este tipo de comunidades hago una hora de lectura; rezongan porque se las hago obligatoria y empiezan a mirar dibujitos o dicen ‘ya terminé’, y yo les digo ‘no, ponete a leer’ hasta que se les hace un click y luego los ves tirados sobre un rincón o subidos sobre la mesa, leyendo en silencio y disfrutando. Pero es un ejercicio y la escuela lo tiene que promover para que ellos sean capaces de elegir un libro y leerlo”.

-¿Qué es lo más reconfortante de ser maestra?

-“Para mí, verles el brillo en los ojos de los nenes cuando entienden algo o cuando se dan cuenta que lograron su objetivo o que comprendieron su actividad, cuando entienden lo que uno les quiere explicar, es un click, es un momento que es único”.

-¿Tuviste reencuentros con exalumnos y que te hayan dicho ‘gracias a usted logré superarme’?

-Recuerdo de mi primera escuela que no tenía tanta experiencia, una escuela rural en Melchor Romero, donde yo les hablaba mucho a mis alumnos de la importancia de estudiar, de progresar, de salir adelante, de leer. Y les decía tenía un segundo trabajo en una focotocopiadora, les di la dirección y les dije que cuenten conmigo para que los pueda ayudar cuando necesitan algo. Pasó el tiempo, seguí trabajando en dos trabajos, no estuve más en esa escuela, me cambié. Y después de un tiempo vino un chico grande a la fotocopiadora y pensé que venía a sacar fotocopias y me dijo ‘te vengo a ver a vos’, y cuando le miré la sonrisa enseguida lo ubiqué y me dijo: ‘Te vengo a decir que terminé el secundario’. Ahí me di cuenta de la importancia y la trascendencia que tiene el trabajo del maestro y la maestra en el aula”.

“Fue muy emocionante para mí, y ahora con este reconocimiento (internacional) también, hay muchos mensajes cariñosos de ex alumnos, todos cuentan anécdotas y las hacen saber por las redes, me escriben, me hablan y uno dice tan mal no estuve haciendo las cosas. Siempre trabajé con mucho cariño, me gusta lo que hago y si bien por ahí no me acuerdo del nombre de todos los chicos, sí me acuerdo de las caritas y de las acciones que los hacían felices”.

-Diario EL LIBERAL cumple 123 años. ¿Qué importancia le das a la vigencia de un medio gráfico, que se vincula con niños y docentes a través del trabajo en el aula y en el hogar? -Me parece fundamental que siga existiendo la prensa escrita. Yo utilizo mucho el diario en la escuela y cada vez cuesta más conseguirlo. Es muy importante la prensa escrita, no es lo mismo que el digital. Se complementa es como todo, no es que hay que descartar una cosa porque viene lo otro.

La escuela pública, ESI y lenguaje inclusivo

Oasis

“Me parece que no pasa por la forma de hablar el ser inclusivo, sino que pasa por lo que uno hace”.

-Hay una corriente de opinión que señala que la educación pública sufre un retroceso; hubo un expresidente que dijo que hay chicos que “caen en la escuela pública”. ¿Qué opinión te merece?

-“No me voy a hacer cargo de comentarios que hacen otras personas. Creo que tenemos que seguir trabajando y la gente que opina tiene que bajar un poco a ver qué pasa en la escuela. Si alguien habla sin conocimiento, yo no puedo darle mi tiempo para analizarlo. Hay que escuchar más al maestro y ver un poco la realidad en la que se está desenvolviendo y después sí opinar”.

-¿Cómo ves el lenguaje inclusivo que genera controversia, que incluso algunos docentes ya lo utilicen en el aula?

-“En realidad el idioma está vivo porque lo estamos usando y tiene que ir evolucionando junto con nosotros. Creo que personalmente me parece que no pasa por la forma de hablar el ser inclusivo, sino que pasa por lo que uno hace y la forma en que uno se presenta frente al otro, porque por más que uno hable de manera inclusiva, si no lo demuestra con acciones no sirve, y como toda cosa nueva están los extremos. Yo no hablo de manera inclusiva, pero a veces me doy cuenta de que sí es necesario hay decir niños y niñas, pero creo que no hace a la sustancia de lo que uno está hablando”.

-¿Por qué hay resistencia a impartir la ESI en las escuelas?

-“Lo que hay por ahí, es poca formación docente. La educación sexual integral (ESI) contribuye a la formación de los chicos porque le da una formación integral”.