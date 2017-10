Fotos DEFENSA. "No es la primera vez que por investigar gente con poder he sido el blanco de personas que distribuyeron información falsa".

02/10/2017

Luego de las denuncias publicadas por el diario El Mundo de España, respecto de distintas operaciones financieras con una cuenta en Suiza y tres sociedades registradas en paraísos fiscales, el exfiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya, Luis Moreno Ocampo, denunció un cyber ataque y explicó sus cuentas offshore.

"Quisiera confirmar que yo y algunos de mis colegas hemos sufrido un cyberattack por el que se habrían obtenido cerca de 40.000 documentos confidenciales vinculados con mi trabajo. Hemos puesto en marcha una investigación para conocer la extensión exacta del ataque ilegal y quiénes lo perpetraron, y está en proceso de presentarse la denuncia en Londres", dijo en una carta enviada a medios de comunicación.

"En relación a mis finanzas personales me gustaría que sea claro que no tengo clientes ni oficina en Argentina, trabajo off shore y mis oficinas y mis cuentas reflejan eso. Tengo oficinas en New York y en Montevideo y viajo a diferentes partes del mundo para prestar mi asesoramiento", explicó.